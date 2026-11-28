REDACCIÓN ELONCE
El precandidato a gobernador de Entre Ríos por el Partido Justicialista, Gustavo Bastian, encabezó un encuentro con mujeres en Concepción del Uruguay. Habló a Elonce sobre la construcción política del peronismo, el desarrollo productivo y el posible desdoblamiento electoral.
El intendente de San José y precandidato a gobernador de Entre Ríos por el Partido Justicialista (PJ), Gustavo Bastian, participó de un encuentro con mujeres de distintos sectores de la sociedad en Concepción del Uruguay, en el marco de las actividades que lleva adelante con vistas a las elecciones de 2027. Durante la jornada, se refirió a la construcción de consensos dentro del peronismo, los recursos productivos de la provincia y las modificaciones del calendario electoral.
El dirigente explicó a Elonce que, si bien fue la primera convocatoria denominada Mujeres Protagonistas, desde hace tiempo mantiene reuniones en diferentes localidades entrerrianas para presentar su proyecto político y conocer las demandas de la población.
“Venimos charlando con cada una de ellas a lo largo y a lo ancho de la provincia, contando un poco el proyecto que queremos encarar, escuchando las necesidades de todas ellas y haciéndolas parte y protagonistas de esta etapa que tenemos que construir”, expresó.
La construcción política del peronismo rumbo a 2027
Al ser consultado sobre la búsqueda de acuerdos dentro del Partido Justicialista, Bastian sostuvo que la recuperación electoral del espacio requiere incorporar a representantes de diferentes ámbitos sociales y productivos.
“Los consensos son con representatividad de todos los sectores. Creo que eso es lo que necesita el peronismo, volver a representar a todos los sectores de la sociedad para volver a ser una alternativa de gobierno, una alternativa electoral”, manifestó.
En relación con el papel de los presidentes municipales dentro del justicialismo, destacó la experiencia adquirida en la gestión local y el contacto directo con los vecinos.
“Nos da cercanía, que es lo más importante y que es lo que al peronismo le está faltando”, afirmó y añadió que “los intendentes, los representantes territoriales tienen que formar parte de esta construcción”.
Bastian planteó recuperar la soberanía entrerriana
Respecto de los desafíos económicos y productivos de Entre Ríos, el precandidato cuestionó la distribución de los recursos entre la provincia y el Gobierno nacional. En particular, hizo referencia a la producción energética, industrial y al desarrollo portuario.
“Necesitamos recuperar lo que producimos los entrerrianos. Muchas de esas cosas que producimos, ya sea energético, industrial, lo que tiene que ver con nuestro desarrollo portuario, se lo lleva el Gobierno nacional y terminamos dependiendo de las transferencias nacionales”, sostuvo.
En ese sentido, planteó la necesidad de “recuperar la soberanía entrerriana” y promover la participación de los habitantes de toda la provincia, tanto de las pequeñas comunas como de las ciudades con mayor población.
El posible desdoblamiento de las elecciones
Bastian también fue consultado sobre la iniciativa que llegó a la Legislatura entrerriana para modificar el calendario electoral provincial y la posibilidad de desdoblar los comicios de 2027.
“Pone en jaque la democracia de todos”, consideró el dirigente al referirse a los posibles cambios electorales. No obstante, señaló que las fuerzas políticas cuentan con mecanismos propios para resolver sus diferencias.
“Los partidos tenemos las herramientas para discutir las cuestiones internas y creo que hay que usarlas, son momentos de usarlas”, afirmó.
El protagonismo de las mujeres y su visión de Entre Ríos
Sobre el encuentro desarrollado en Concepción del Uruguay, Bastian destacó la participación de mujeres vinculadas al campo, la educación y distintos ámbitos sociales. Además, anticipó que la convocatoria será el punto de partida de futuras reuniones.
Al definir qué provincia aspira a construir, el precandidato hizo hincapié en la generación de oportunidades y el protagonismo de los entrerrianos.
“Que los entrerrianos en general encuentren en esta provincia un lugar para nacer, crecer, vivir y terminar sus últimos días, porque este es nuestro lugar, al que amamos, al que queremos y al que lo vamos a construir entre todos”, concluyó.