Cristian David Yovanovitz, de 42 años, fue condenado a tres años de prisión condicional tras admitir su participación en una estafa bajo la modalidad del cuento del tío, mediante la cual una jubilada de 75 años de Gobernador Maciá, departamento Tala, perdió los ahorros de toda su vida. El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2024 y contó con la intervención de un adolescente de 17 años.

La sentencia se conoció este jueves, cuando la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía, la querella y la defensa. Yovanovitz fue declarado culpable del delito de estafa agravada por la intervención de una persona menor de edad.

En la audiencia intervinieron la fiscal Emilce Paola Reynoso, el abogado querellante Daniel Tulián y los defensores Jair Gay y Emiliano Torrán. El condenado, oriundo de La Plata y residente en Moreno, provincia de Buenos Aires, se desempeñaba como vendedor ambulante y fletero para una fábrica de pinturas.

Cómo fue la estafa del cuento del tío

El hecho ocurrió durante la tarde del 21 de marzo de 2024, cuando Clara Micaela Viola, de 75 años, recibió una llamada en el teléfono fijo de su vivienda. Un hombre se hizo pasar por su sobrino y la convenció, mediante información falsa sobre la situación económica del país, de que debía cambiar sus dólares para evitar perder sus ahorros.

Posteriormente, un adolescente se presentó en el domicilio de la jubilada para retirar el dinero. Aunque la mujer manifestó su intención de esperar la llegada de su hija, terminó entregándole una bolsa con 60 mil dólares y una cantidad no precisada de euros.

El joven se movilizaba en un Peugeot 408 blanco conducido por Yovanovitz. La víctima advirtió que había sido engañada una vez finalizada la comunicación telefónica. Según publicó UNO, el monto sustraído en dólares equivalía a casi 96 millones de pesos al momento de la publicación.

Las cámaras de seguridad fueron claves en la investigación

Los registros de las cámaras de videovigilancia municipales permitieron reconstruir los movimientos del automóvil e identificar a sus ocupantes. Las imágenes captaron el ingreso del vehículo a Gobernador Maciá, su presencia frente al domicilio de la víctima y su posterior paso por una estación de servicio de Basavilbaso.

A estas pruebas se sumó un procedimiento realizado dos días antes de la estafa por personal del Puesto Caminero Islas, en Brazo Largo. Durante aquel control, los efectivos habían identificado a Yovanovitz como conductor del Peugeot 408 y al adolescente como acompañante.

La investigación también permitió establecer coincidencias entre las características particulares del automóvil registrado por las cámaras y el vehículo utilizado por el condenado.

Allanamientos y secuestro de dinero

El 25 de marzo de 2024, cuatro días después del hecho ocurrido en Gobernador Maciá, el adolescente fue detenido en flagrancia por otra estafa del cuento del tío en la localidad bonaerense de Carhué. Posteriormente, fue restituido a sus padres.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en la provincia de Buenos Aires, donde fueron secuestrados más de 1,2 millones de pesos en efectivo, prendas de vestir vinculadas con los registros fílmicos y electrodomésticos adquiridos dos días después de la estafa.

Las pruebas reunidas durante la investigación y el reconocimiento de responsabilidad penal de Yovanovitz derivaron en el acuerdo de juicio abreviado. La Justicia lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario.