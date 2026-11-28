Un joven de 23 años fue detenido tras presuntamente agredir con un arma blanca a un hombre de 32 años que le pidió que se retirara del lugar. La víctima sufrió una herida en el abdomen y fue trasladada al hospital de La Paz.
Un joven de 23 años fue detenido este sábado en la ciudad de La Paz, acusado de agredir con un arma blanca a un hombre de 32 años que le había pedido que dejara de ocasionar molestias a los vecinos. La víctima sufrió una lesión en la zona abdominal y debió ser trasladada al hospital local.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:30, en la intersección de las calles Brown y Buchardo. Personal de la Sección Comando de la Jefatura Departamental La Paz intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre una pelea entre dos hombres.
Según las averiguaciones realizadas por los efectivos policiales, el joven se encontraba ocasionando molestias a los vecinos mientras portaba dos cuchillos. En esas circunstancias, un hombre de 32 años lo increpó para que se retirara del lugar, momento en el que habría sido atacado con un arma blanca.
El estado de salud del herido y la detención
Ante lo sucedido, los uniformados solicitaron una ambulancia para trasladar al lesionado al hospital local. Allí fue examinado por el médico de turno, quien constató que presentaba una herida punzocortante en el abdomen, de carácter leve.
La Fiscalía en turno fue informada sobre lo ocurrido y dispuso la detención del joven de 23 años por lesiones leves con arma blanca, además de la realización de las diligencias correspondientes.