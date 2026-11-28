Gendarmería Nacional incautó más de 50 kilos de marihuana que eran trasladados en dos encomiendas. La investigación derivó en un operativo de entrega vigilada y allanamientos simultáneos en Formosa y Chaco, donde detuvieron a tres personas.
Gendarmería Nacional Argentina incautó más de 50 kilos de marihuana y detuvo a tres personas como resultado de una investigación que incluyó un operativo de entrega vigilada y allanamientos simultáneos en las provincias de Formosa y Chaco. La droga era trasladada mediante un servicio privado de encomiendas.
El procedimiento comenzó el 21 de noviembre, cuando efectivos de la Sección Tatané, dependiente del Escuadrón Reforzado 15 “Bajo Paraguay”, realizaban controles sobre el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 1. Allí inspeccionaron un transporte de paquetería que había partido desde la ciudad de Formosa con destino a Resistencia, Chaco.
Durante el registro de la carga, con apoyo del equipo cinotécnico, los uniformados detectaron dos encomiendas que contenían una sustancia vegetal. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 50,235 kilogramos.
Entrega vigilada y detención de los sospechosos
Tras el hallazgo, la Unidad Fiscal de Formosa ordenó el secuestro de la droga y dispuso la intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa”, con apoyo del Escuadrón 51 “Fontana” y de la Unidad de Inteligencia Criminal “Chaco”.
Las tareas investigativas permitieron identificar a presuntos involucrados en el envío del estupefaciente. En el marco de un operativo de entrega vigilada, los gendarmes detuvieron a dos hombres que se presentaron en la sucursal de la empresa transportista en Resistencia para retirar las encomiendas.
Allanamientos simultáneos en Formosa y Chaco
Como parte de la investigación, Gendarmería realizó allanamientos simultáneos en los domicilios vinculados con el remitente y el destinatario de la paquetería, ubicados en las ciudades de Formosa y Resistencia, respectivamente.
Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a una tercera persona y secuestraron un vehículo, dispositivos de telefonía y otros elementos de interés para la causa.
El operativo se desarrolló bajo las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional y culminó con tres personas detenidas y el decomiso de más de 50 kilos de marihuana.