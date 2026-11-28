Unos 70 estudiantes de tres escuelas participaron de una jornada de formación sobre la Boleta Única de Papel (BUP) en la ciudad de Rosario del Tala, departamento Tala.
Unos 70 estudiantes de tres escuelas participaron de una jornada de formación sobre la Boleta Única de Papel (BUP) en la ciudad de Rosario del Tala, departamento Tala. La actividad integra el recorrido territorial del Gobierno de Entre Ríos para preparar la implementación del nuevo sistema electoral en 2027.
Participaron alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Osvaldo Magnasco, la Escuela Secundaria Nº 9 José Gervasio Artigas y la Escuela Secundaria y Superior Nº 4 Dr. Julio Ossola. Los jóvenes conocieron el funcionamiento del nuevo instrumento electoral y los pasos para emitir el voto. La propuesta apunta a que puedan transmitir lo aprendido en sus familias y comunidades.
Estuvieron presentes la directora departamental de Escuelas, Analía Perotti, y la presidenta del Concejo Deliberante, Débora Díaz.
La capacitación en las escuelas es uno de los ejes de esta política pública. Con ella, el gobierno provincial busca que el cambio de sistema esté acompañado por formación que fortalezca la transparencia electoral, la autonomía de los votantes y el conocimiento de las reglas democráticas.