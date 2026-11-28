La Comisión Organizadora invita a bandas, grupos, solistas, Djs y agrupaciones de danzas del Departamento Uruguay a presentar sus propuestas artísticas para formar parte de la XXXVIII edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se realizará del 18 al 24 de enero de 2027.
Se encuentra abierta la convocatoria para seleccionar a los artistas anfitriones que formarán parte de la programación de la XXXVIII edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se realizará del 18 al 24 de enero de 2027 en Concepción del Uruguay. La invitación está dirigida exclusivamente a proyectos musicales y agrupaciones artísticas del Departamento Uruguay.
En esta edición, la convocatoria amplía su alcance e incorpora nuevas expresiones artísticas, sumando la participación de academias y escuelas de danza, grupos de baile, agrupaciones de folclore y orquestas infantojuveniles. La propuesta busca abrir nuevos espacios de participación, dando lugar a distintas disciplinas y generaciones de artistas, y enriqueciendo la programación con la diversidad cultural y artística de nuestra región.
Inscripción y presentación de propuestas
Las postulaciones se recibirán desde el miércoles 2 de diciembre hasta el miércoles 9 de diciembre de 2026, a las 23:59 horas, sin excepción.
Cada proyecto deberá enviar una única carpeta digital que deberá incluir información general y artística de la banda, solista, grupo, academia de baile o expresión artística que corresponda, material audiovisual de archivo, antecedentes y datos de sus integrantes; documentación técnica completa para el desarrollo del espectáculo; y una propuesta artística y económica específica para la XXXVIII Fiesta Nacional de la Playa de Río, en enero de 2027. El detalle de la documentación requerida estará disponible en los próximos días en el sitio oficial de la Fiesta www.fiestadelaplayaderio.com.ar y las redes sociales oficiales.
Esta convocatoria representa una oportunidad para que los artistas del Departamento Uruguay formen parte de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la ciudad, compartiendo su trabajo con el público local y quienes visitan Concepción del Uruguay durante la temporada de verano.
La Fiesta Nacional de la Playa de Río continúa así trabajando en la construcción de una programación que integre propuestas de distintos géneros y expresiones artísticas, poniendo en valor la producción cultural de nuestra región.
Por entrevistas:
-Charly Mendoza 3442517720
-Guillermo Lugrin 3434566518
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