El Gobierno de Entre Ríos declaró de interés provincial la Fiesta del Termalismo de Federación ante una solicitud presentada por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Federación, que destacó la importancia histórica, social, cultural y económica de la actividad termal para la localidad y la provincia.

Mediante el Decreto Nº 3648, el Ejecutivo señaló que la celebración reúne a residentes, prestadores turísticos y visitantes, además de contribuir a la actividad hotelera, gastronómica y laboral de la región.

El 24 de noviembre de 1994 se produjo el surgimiento del agua termal en Federación, acontecimiento que convirtió a la localidad en la primera ciudad termal de la Mesopotamia Argentina.

Según destacó el decreto, el descubrimiento fue resultado del trabajo conjunto de la comunidad, profesionales e instituciones, y marcó el inicio de un modelo de desarrollo turístico que posteriormente se replicó en otras localidades entrerrianas.

En ese contexto, la Fiesta del Termalismo se consolidó a través de sus distintas ediciones como un espacio destinado a conmemorar aquel acontecimiento y preservar la identidad termal de la ciudad.

Los antecedentes del reconocimiento provincial

La celebración ya había sido declarada de interés municipal y turístico mediante la Ordenanza Nº 2523 del Concejo Deliberante de Federación.

Asimismo, recibió reconocimientos de la Secretaría de Turismo y de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, mientras que su cuarta edición fue declarada de interés turístico mediante la Resolución Nº 90/26 del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer).

El organismo también emitió una opinión favorable respecto de la solicitud municipal y destacó la importancia de promover festividades que contribuyan al desarrollo turístico regional.

El decreto fue refrendado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y estableció la comunicación de la medida al Emturer.