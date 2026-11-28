Las víctimas tenían 34 y 24 años y fueron encontradas dentro de un Fiat 147 en La Paz. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
En la madrugada de este sábado hallaron a dos hombres, de 34 y 24 años, muertos dentro de un automóvil con heridas compatibles con disparos de arma de fuego en la ciudad de La Paz.
Según informó la Jefatura Departamental de Policía a Elonce, los efectivos acudieron al barrio Feria, sobre calle Arenales, en inmediaciones del puente badén, tras recibir un llamado telefónico que alertó sobre detonaciones efectuadas contra un vehículo.
Al arribar al lugar, localizaron un automóvil Fiat 147, en cuyo interior se encontraban ambos hombres sin signos vitales.
En el lugar intervinieron el fiscal en turno, el médico forense, personal de Policía Científica y efectivos de distintas dependencias policiales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Comisaría Primera y la Jefatura Departamental La Paz.