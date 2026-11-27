REDACCIÓN ELONCE
Rosa Dorbessán de Díaz de Vivar, madre de la querida periodista de Elonce, Estela Díaz de Vivar, falleció este viernes a los 92 años. La reconocida profesora de francés fue despedida por sus seres queridos. Compañeros de trabajo y vecinos expresaron sus condolencias.
La periodista de Elonce Estela Díaz de Vivar atraviesa un profundo dolor por el fallecimiento de su madre, Rosa Dorbessán de Díaz de Vivar, ocurrido este viernes en Paraná. La reconocida profesora de francés tenía 92 años y fue una figura de referencia en la vida personal y familiar de la comunicadora.
Durante los últimos meses, Estelita, como la conocen afectuosamente sus compañeros de trabajo y los vecinos de la capital entrerriana, repartió sus jornadas entre sus responsabilidades periodísticas y el cuidado de su madre, a quien acompañó durante su internación en el Hospital Pascual Palma.
La noticia generó numerosas muestras de afecto y solidaridad. Compañeros, directivos de Elonce y vecinos hicieron llegar sus condolencias a través de los diferentes canales de comunicación del medio, con mensajes destinados a acompañar a la periodista y a su familia.
Una madre que marcó su camino
Rosa Dorbessán fue profesora de francés y formó una familia de arraigadas tradiciones españolas. Junto a su esposo, abogado de profesión, tuvo tres hijas. La familia atravesó la dolorosa pérdida de una de ellas cuando tenía apenas 14 años, una tragedia que fortaleció los vínculos entre sus integrantes.
La influencia materna también estuvo presente cuando Estela debió elegir su futuro profesional. Tras finalizar sus estudios en el Colegio del Huerto, dudó entre seguir los pasos de su madre y estudiar el Profesorado de Francés o iniciar la carrera de Ciencias de la Información, actualmente denominada Comunicación Social.
Finalmente, alentada por su padre, quien había valorado los contenidos del plan de estudios, se inclinó por el periodismo. Aquella decisión marcó el comienzo de una trayectoria profesional que la convertiría en una de las figuras más reconocidas de Elonce.
El acompañamiento de los vecinos y sus compañeros
Desde hace 18 años, Estelita forma parte de la cobertura cotidiana de los acontecimientos de Paraná. Su trabajo en los barrios, la cercanía con los vecinos y la atención a sus necesidades le permitieron construir un vínculo que trascendió la pantalla.
A lo largo de su trayectoria, acompañó reclamos, iniciativas solidarias, celebraciones comunitarias e historias de vida. Su presencia en las calles se convirtió en una característica de su labor periodística, siempre dispuesta a escuchar y dar espacio a quienes necesitaban contar sus experiencias.
Este viernes, fueron precisamente esos vecinos quienes buscaron acompañarla. Los mensajes recibidos reflejaron el cariño hacia la movilera que, durante tantos años, estuvo presente para contar las alegrías, las dificultades y las preocupaciones de la comunidad paranaense.
El último adiós a Rosa Dorbessán de Díaz de Vivar
En el último tiempo, Estela combinó su pasión por el periodismo con la dedicación al cuidado de su madre. Permaneció a su lado durante la internación y la acompañó hasta sus últimos instantes de vida.
La despedida de Rosa Dorbessán de Díaz de Vivar se realizó este viernes, entre las 20 y las 21, en las instalaciones de Sasfer, en una ceremonia íntima en la que sus hijas y seres queridos pudieron brindarle el último adiós. Sus restos serán trasladados este sábado, a las 17, al Cementerio Municipal de Paraná.
En este momento de profundo dolor, los directivos y compañeros de trabajo de Elonce abrazan con especial afecto a Estelita, a su hermana y a toda su familia, y expresan sus más sinceras condolencias por la pérdida de Rosa.