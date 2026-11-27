El descenso del río Paraná durante la última semana permitió recuperar gradualmente espacios costeros en la capital entrerriana. Según el último registro de Prefectura Naval Argentina, correspondiente a las 12 de este viernes 27 de noviembre, el río alcanzó los 5,48 metros, lo que representa una disminución de 23 centímetros respecto de los 5,71 metros registrados una semana atrás.

Con temperaturas cercanas a los 29 grados durante las primeras horas de la tarde, algunas familias aprovecharon la playa y el sector habilitado para ingresar al agua, bajo la supervisión del equipo de guardavidas.

(Elonce)

"Para ser viernes está muy tranquilo. Ya mañana seguramente va a haber más gente", expresó a Elonce Máximo Ruiz, integrante del cuerpo de guardavidas, quien invitó a los vecinos a disfrutar del balneario durante el fin de semana.

Máximo Ruíz, guardavidas (Elonce)

Las recomendaciones de los guardavidas del Thompson

Ruiz recordó la importancia de respetar los límites establecidos para el ingreso al agua, especialmente ante las modificaciones que experimentó la costa como consecuencia de la creciente. "Está el boyado, no muy profundo para que los chicos se puedan meter tranquilos", explicó.

Asimismo, recomendó que quienes utilicen tablas fuera del sector boyado eviten caminar más allá de la altura de las rodillas. En cuanto a las mascotas, pidió mantenerlas atadas y fuera del área destinada a los bañistas.

El guardavidas también solicitó mantener la limpieza de la playa y retirar los residuos. Ante las elevadas temperaturas, insistió en utilizar protector solar y repelente, además de mantener una adecuada hidratación. Informó que se pueden solicitar sombrillas y sillas dejando el DNI.

(Elonce)

Recuperarán un nuevo sector de playa en el Thompson

La Municipalidad de Paraná trabaja en el acondicionamiento de unos 80 metros adicionales de playa, entre el segundo parador y la bajada de lanchas próxima a Puerto Sánchez.

El sector contará con un nuevo boyado y será habilitado formalmente una vez concluidas las tareas de limpieza y acondicionamiento necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas.

En tanto, pese a la tendencia descendente del río, continúan las tareas preventivas ante un posible repunte. En Puerto Sánchez se instalaron fuelles de contención, mientras que en Bajada Grande permanecen 15 personas evacuadas y otras 65 reciben asistencia en sus viviendas.