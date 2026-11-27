REDACCIÓN ELONCE
La estudiante tiene parálisis cerebral y finalizó sus estudios secundarios en la Escuela Secundaria Nº 48 "Congreso de Oriente", donde además se desempeña como escolta. Es una de los cinco estudiantes que egresarán este año mediante el Proyecto Pedagógico para la Inclusión.
Una historia de inclusión educativa en Paraná tiene como protagonista a Lara, una estudiante con parálisis cerebral que finalizó sus estudios secundarios en la Escuela Secundaria Nº 48 "Congreso de Oriente", donde además se desempeña como escolta. Este viernes aprobó su última materia y compartió su alegría con Elonce.
La joven integra el grupo de cinco estudiantes que egresarán este año de la institución mediante el Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI). Todos ingresaron en 2021 y realizaron allí su trayectoria escolar.
"Para nosotros constituye un gran desafío como escuela. Tenemos el placer y el orgullo de decir que este año egresan cinco estudiantes con PPI", destacó la rectora de la institución, Magalí Revilla, quien valoró el trabajo conjunto de docentes, directivos y tutores.
La alegría de Lara por finalizar el secundario
"Desde el primer año que estoy acá, en esta escuela secundaria, y bueno, la verdad que es un orgullo para mí poder llegar a sexto año”, expresó Lara, contenta por haber culminado esta etapa educativa. La joven también contó que se sintió acompañada durante su trayectoria escolar, que tiene una buena relación con sus compañeros y que hizo muchos amigos.
Además de finalizar el secundario, Lara se destacó por su desempeño académico, que le permitió convertirse en escolta. Al ser consultada sobre sus calificaciones y la finalización de sus estudios, compartió con alegría: "Hoy rendí mi último examen, me fue bien".
Georgina Pisco, acompañante terapéutica, confirmó que la estudiante aprobó Historia, la última materia que debía rendir. "Es admirable todo el esfuerzo que ella hizo con todos los exámenes, todos los desafíos que afrontó", manifestó, al tiempo que destacó el compromiso de los docentes en la adaptación de exámenes y actividades.
El compromiso de la escuela con la inclusión educativa
La rectora explicó que el establecimiento cuenta con una matrícula de 500 estudiantes y que, además de quienes tienen un PPI, acompaña a otros alumnos que requieren un seguimiento particular durante su escolaridad.
En ese sentido, señaló que los docentes trabajan en la selección de contenidos nodales para cada curso y cuentan con el acompañamiento del equipo institucional para desarrollar sus propuestas de enseñanza.
"Para eso estamos, para trabajar con nuestros estudiantes y lograr que todos los chicos puedan seguir estudiando y terminen su educación secundaria", sostuvo Revilla, quien remarcó que garantizar el acceso a la educación constituye una responsabilidad de las instituciones educativas.