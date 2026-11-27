La primera radio online de Entre Ríos comenzó a transmitir el 27 de noviembre de 2009, con la idea de hacer una radio con noticias y voces de Paraná que pudiera escucharse por internet desde cualquier parte del mundo.
Radio Online Paraná cumple este viernes 17 años al aire. El proyecto nació en la capital entrerriana por iniciativa de Diego Cuadra, su fundador y actual director, con la idea de hacer una radio con noticias y voces de Paraná que pudiera escucharse por internet desde cualquier parte del mundo.
A lo largo de estos años, la emisora incorporó programas en vivo, entrevistas y coberturas de eventos locales. Los oyentes también tienen su lugar en la programación. Mandan saludos, piden canciones y opinan sobre los temas del día. Entre las imágenes que comparten con la radio hay fotos de familias que siguen los programas desde sus casas y de mates con el logo de la emisora.
El compromiso con la comunidad
En distintas oportunidades, Radio Online Paraná se sumó a Once por Todos, la campaña solidaria que organiza Elonce. La colaboración con la iniciativa forma parte del vínculo que la emisora construyó con la comunidad a lo largo de estos 17 años.
Una programación que también llega por FM
De lunes a viernes, de 18 a 20, Cuadra conduce Tarde Online, un programa que combina información, música y participación de los oyentes. La transmisión sale en simultáneo por la 87.9 de Maciá y por FM Líder 96.7 de Rosario del Tala. Los sábados, de 10 a 12.30, la programación en vivo continúa con Sábado Show.
Durante su trayectoria, Radio Online Paraná recibió declaraciones de interés de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y de la Cámara de Diputados de la Nación. Cuadra, además, representa a la provincia en la Cámara Argentina de Radios Online (CADERO).
Con motivo del aniversario, la emisora agradeció a los oyentes, anunciantes, artistas y colaboradores que acompañaron el proyecto a lo largo de estos 17 años.
La radio se puede escuchar desde su sitio web y su aplicación gratuita. En redes sociales, se la encuentra como @radionlineparanaok.