REDACCIÓN ELONCE
Farmacia Magna realizará una jornada de controles gratuitos de lunares el lunes próximo en Plaza Carbó. Mercedes Aguilar explicó a Elonce qué señales requieren atención y cómo participar.
Farmacia Magna organiza una jornada de controles gratuitos de lunares para el próximo lunes 30 de noviembre, de 9 a 11, en Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, en Paraná. La actividad estará a cargo de la dermatóloga Mónica Dutto y será abierta a toda la comunidad, con atención por orden de llegada.
En diálogo con Elonce, Mercedes Aguilar, representante de la farmacia, destacó la importancia de realizar controles periódicos de la piel, especialmente ante la proximidad del verano y el incremento de la exposición solar.
“Todo el año tenemos que cuidarnos la piel del sol, pero ahora se acerca la época en la que estamos quizá un poco más expuestos. Es importante antes de empezar la temporada chequearnos nuestros lunares, nuestras manchitas”, explicó.
Lunares: cuáles son las señales de alerta
Aguilar señaló que las modificaciones en el tamaño, la forma y la coloración de los lunares son algunos de los aspectos a los que se debe prestar atención. También recomendó observar la aparición de nuevas manchas y consultar a un profesional ante cualquier cambio.
“Son ciertos puntos que nosotros mismos en casa podemos ir chequeando periódicamente como para ver si hay alguna evolución y consultar a un profesional en caso de que la haya”, indicó.
Además, remarcó que los cuidados deben extenderse a hombres, mujeres y niños. Entre las recomendaciones para proteger la piel, mencionó el uso de protector solar, sombreros y prendas que cubran los brazos, especialmente durante los horarios de mayor exposición solar.
Cómo participar de la jornada gratuita
La actividad contará con la atención de la dermatóloga Mónica Dutto, quien ya participó de anteriores iniciativas organizadas por Farmacia Magna. Cada control tendrá una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos.
“Les pedimos un poco de paciencia, que vayan llegando con tiempo. Vamos a ir armando una fila, organizándolo para que todos puedan tener la oportunidad de chequearse”, explicó Aguilar.
La representante de la farmacia recordó que, durante jornadas anteriores, hubo personas que acudieron por manchas o lunares que no requirieron tratamiento, mientras que otras necesitaron continuar con atención especializada.
“Esto lo hablan con la profesional en el momento”, señaló e invitó a la comunidad a participar de la propuesta, que no tendrá costo para los asistentes.
Cuándo y dónde se realizarán los controles
Fecha: lunes 30 de noviembre.
Horario: de 9 a 11.
Lugar: Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, Paraná.
Profesional: dermatóloga Mónica Dutto.
Modalidad: atención gratuita por orden de llegada.
Organiza: Farmacia Magna.