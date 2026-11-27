Maximiliano Nicolás Ammirati falleció tras protagonizar un choque frontal entre un Chevrolet Onix y un camión en el cruce de las rutas 34 y A012. El conductor del vehículo de carga sufrió politraumatismos y fue hospitalizado.
Un choque frontal entre un auto y un camión se registró durante la noche de este jueves en la intersección de la ruta nacional 34 y la ruta A012, en la provincia de Santa Fe. Como consecuencia del impacto, falleció el conductor del automóvil, mientras que el camionero sufrió heridas de consideración.
La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Nicolás Ammirati, domiciliado en la ciudad de Rosario, quien circulaba a bordo de un Chevrolet Onix. Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.
Tras el impacto, el automovilista fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Presentaba fracturas expuestas y la amputación de un brazo. Según informaron fuentes del establecimiento sanitario, falleció a las 23.40 del jueves.
El camionero sufrió politraumatismos
El conductor del camión, un hombre de 52 años oriundo de Santiago del Estero, también resultó herido. Fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y trasladado al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde ingresó con politraumatismos y pronóstico reservado.
En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez, efectivos policiales de la jurisdicción y personal del Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del impacto.
La causa judicial fue caratulada preventivamente como homicidio culposo en accidente de tránsito. Las autoridades aguardan los resultados de los informes accidentológicos para esclarecer las circunstancias del choque y establecer eventuales responsabilidades.