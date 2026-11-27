El caudal del río Iguazú superó los 9,5 millones de litros por segundo, más de seis veces su promedio habitual. El incremento obligó a cerrar preventivamente la pasarela principal de las Cataratas del lado brasileño, mientras otros recorridos permanecen habilitados.
La crecida del río Iguazú obligó a cerrar preventivamente la pasarela de las Cataratas ubicada en el Parque Nacional de Iguazú, del lado brasileño. La medida se implementó a las 8 de este jueves 26 de noviembre, en cumplimiento de los protocolos de seguridad para los visitantes.
Según informó la concesionaria Urbia+Cataratas, el caudal superó los 9,5 millones de litros por segundo durante la mañana y mantenía una tendencia ascendente. Las previsiones indicaban que el volumen continuaría aumentando hasta el final de la tarde.
El registro superó más de seis veces el promedio histórico de las Cataratas, que ronda los 1,5 millones de litros por segundo. La reapertura de la pasarela dependerá del descenso del caudal hasta valores considerados seguros.
Qué sectores de las Cataratas permanecen habilitados
Pese al cierre preventivo, el recorrido principal del parque brasileño, denominado Trilha das Cataratas, y sus miradores permanecieron habilitados para los turistas.
También continuaron abiertos la Trilha da Canafístula y el Circuito São João. En cambio, los senderos Bananeiras y Poço Preto fueron cerrados temporalmente ante posibles anegamientos.
El horario habitual de visitas se mantuvo hasta las 16, mientras que no se estableció una fecha para rehabilitar los sectores afectados.
Las lluvias y el impacto de El Niño
El aumento del caudal del río Iguazú estuvo asociado a las precipitaciones registradas en el estado brasileño de Paraná, bajo la influencia del fenómeno El Niño.
Equipos técnicos de Urbia+Cataratas y del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo encargado de administrar el área protegida, mantienen un monitoreo permanente del río para evaluar su evolución y determinar cuándo podrán reabrirse los sectores restringidos.