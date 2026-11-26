El personal de las Fuerzas Armadas recibirá un aumento salarial del 1,5% en diciembre de 2026, correspondiente al último tramo de las actualizaciones establecidas por el Gobierno nacional. Además, los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

El incremento fue dispuesto mediante la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre. La normativa estableció una serie de aumentos mensuales para oficiales, suboficiales y personal voluntario durante los últimos cuatro meses del año.

Con la nueva escala salarial, un teniente general, almirante o brigadier general pasará de cobrar $3.727.347 en noviembre a $3.783.257 en diciembre. En tanto, un coronel, capitán de navío o comodoro tendrá un haber mensual de $2.692.463.

Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán en diciembre de 2026

La nueva escala salarial entrará en vigencia el 1 de diciembre y contemplará los siguientes haberes mensuales para las 19 categorías militares:

Teniente general, almirante y brigadier general: $3.783.257.

General de división, vicealmirante y brigadier mayor: $3.373.834.

General de brigada, contralmirante y brigadier: $3.073.896.

Coronel, capitán de navío y comodoro: $2.692.463.

Teniente coronel, capitán de fragata y vicecomodoro: $2.340.966.

Mayor y capitán de corbeta: $1.844.290.

Capitán y teniente de navío: $1.527.439.

Teniente primero, teniente de fragata y primer teniente: $1.358.566.

Teniente y teniente de corbeta: $1.224.793.

Subteniente, guardiamarina y alférez: $1.109.262.

Suboficial mayor: $1.891.625.

Suboficial principal: $1.676.970.

Sargento ayudante, suboficial primero y suboficial ayudante: $1.486.658.

Sargento primero, suboficial segundo y suboficial auxiliar: $1.307.682.

Sargento y cabo principal: $1.174.000.

Cabo primero: $1.053.598.

Cabo y cabo segundo: $975.165.

Voluntario de primera y marinero de primera: $888.242.

Voluntario de segunda y marinero de segunda: $821.986.

Los valores corresponden al haber mensual establecido en la escala salarial oficial. Sin embargo, el sueldo de bolsillo podrá variar en función de los suplementos, adicionales, antigüedad y descuentos aplicables a cada integrante de las Fuerzas Armadas.

Cuánto cobrarán de aguinaldo los integrantes de las Fuerzas Armadas

Además del aumento salarial, el personal militar recibirá en diciembre la segunda cuota del aguinaldo, que se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre comprendido entre julio y diciembre.

Debido a los incrementos establecidos durante los últimos meses, el haber de diciembre podrá utilizarse como referencia para calcular el SAC de quienes hayan percibido únicamente las actualizaciones salariales generales.

En el caso de los tenientes generales, almirantes y brigadieres generales, el aguinaldo estimado será de $1.891.628,50, lo que representará un ingreso total de $5.674.885,50 al sumarlo al haber mensual.

Por su parte, los generales de división, vicealmirantes y brigadieres mayores percibirán un aguinaldo estimado de $1.686.917, con un total de $5.060.751 entre ambos conceptos.

Los montos del aguinaldo y el sueldo según cada jerarquía

Tomando como referencia los haberes establecidos para diciembre, los importes estimados del aguinaldo y los ingresos totales serán los siguientes:

Teniente general, almirante y brigadier general: aguinaldo de $1.891.628,50 y un total con el sueldo de $5.674.885,50.

General de división, vicealmirante y brigadier mayor: aguinaldo de $1.686.917 y un total de $5.060.751.

General de brigada, contralmirante y brigadier: aguinaldo de $1.536.948 y un total de $4.610.844.

Coronel, capitán de navío y comodoro: aguinaldo de $1.346.231,50 y un total de $4.038.694,50.

Teniente coronel, capitán de fragata y vicecomodoro: aguinaldo de $1.170.483 y un total de $3.511.449.

Mayor y capitán de corbeta: aguinaldo de $922.145 y un total de $2.766.435.

Capitán y teniente de navío: aguinaldo de $763.719,50 y un total de $2.291.158,50.

Teniente primero, teniente de fragata y primer teniente: aguinaldo de $679.283 y un total de $2.037.849.

Teniente y teniente de corbeta: aguinaldo de $612.396,50 y un total de $1.837.189,50.

Subteniente, guardiamarina y alférez: aguinaldo de $554.631 y un total de $1.663.893.

Suboficial mayor: aguinaldo de $945.812,50 y un total de $2.837.437,50.

Suboficial principal: aguinaldo de $838.485 y un total de $2.515.455.

Sargento ayudante, suboficial primero y suboficial ayudante: aguinaldo de $743.329 y un total de $2.229.987.

Sargento primero, suboficial segundo y suboficial auxiliar: aguinaldo de $653.841 y un total de $1.961.523.

Sargento y cabo principal: aguinaldo de $587.000 y un total de $1.761.000.

Cabo primero: aguinaldo de $526.799 y un total de $1.580.397.

Cabo y cabo segundo: aguinaldo de $487.582,50 y un total de $1.462.747,50.

Voluntario de primera y marinero de primera: aguinaldo de $444.121 y un total de $1.332.363.

Voluntario de segunda y marinero de segunda: aguinaldo de $410.993 y un total de $1.232.979.

De esta manera, los ingresos correspondientes al sueldo y al aguinaldo podrían superar los $5,6 millones para los militares de mayor jerarquía, mientras que para el personal voluntario de segunda alcanzarían aproximadamente $1,23 millones.

Los cálculos son estimativos y consideran únicamente los haberes mensuales establecidos en la escala oficial. El importe definitivo podrá variar según los suplementos remunerativos, adicionales, descuentos y el tiempo trabajado durante el semestre.

Asimismo, la suma de ambos conceptos no implica necesariamente que el sueldo y el aguinaldo sean depositados en la misma fecha.

Cómo fueron los aumentos salariales de las Fuerzas Armadas

El incremento de diciembre completará el esquema de actualizaciones salariales dispuesto por el Gobierno nacional para los últimos cuatro meses de 2026.

La normativa estableció aumentos del 1,8% en octubre, del 1,6% en noviembre y del 1,5% en diciembre. En todos los casos, los porcentajes fueron calculados sobre los haberes correspondientes al mes anterior.

Con estas modificaciones, un teniente general, almirante o brigadier general finalizará el año con un haber mensual $179.476 superior al establecido para septiembre. Para un voluntario de segunda o marinero de segunda, la diferencia será de $38.995.

Qué sucederá con los salarios militares en enero de 2027

La Resolución Conjunta 44/2026 estableció actualizaciones salariales hasta diciembre y no contempló nuevos incrementos para enero de 2027.

Por lo tanto, las próximas modificaciones en los haberes del personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina dependerán de las nuevas disposiciones que adopte el Gobierno nacional.