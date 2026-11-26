Las jornadas se desarrollan durante noviembre en los 17 departamentos de Entre Ríos, con instancias presenciales y virtuales. La propuesta busca fortalecer las estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura y evaluar los aprendizajes alcanzados durante el año.
Más de 5.000 docentes entrerrianos participan del sexto y último encuentro del Plan Provincial de Alfabetización de nivel primario, que se desarrolla durante noviembre en los 17 departamentos de Entre Ríos, con instancias presenciales y virtuales.
Las jornadas de desarrollo profesional están destinadas a maestros de primero a tercer grado, vicedirectores y maestros auxiliares (MAU), con el objetivo de fortalecer las prácticas de enseñanza y el seguimiento de los aprendizajes.
La propuesta contempla espacios de intercambio de experiencias, revisión de estrategias pedagógicas y profundización de herramientas destinadas a mejorar la enseñanza de la lectura y la escritura durante los primeros años de escolaridad.
Estrategias para fortalecer la alfabetización
Uno de los principales ejes de trabajo es la lectura dialógica, una estrategia que busca favorecer la comprensión lectora mediante el intercambio y la participación de los estudiantes. También se aborda la reflexión sobre el vocabulario.
Otro de los contenidos centrales es la evaluación formativa, considerada una herramienta para reconocer los avances de cada estudiante, identificar dificultades y planificar intervenciones didácticas acordes a sus necesidades.
"Estos encuentros nos permiten volver sobre las prácticas cotidianas, compartir experiencias y fortalecer las decisiones pedagógicas que se toman en el aula. La alfabetización requiere un trabajo sostenido, con propuestas de enseñanza que acompañen los distintos recorridos de aprendizaje y permitan que cada estudiante avance", remarcó la directora de Educación Primaria del Consejo General de Educación (CGE), Mónica Schoenfeld.
Balance del año y desafíos en las aulas
Además de profundizar los contenidos pedagógicos, las jornadas permiten realizar un balance de las metas alcanzadas durante el ciclo lectivo, reconocer los avances y analizar los desafíos que todavía persisten en las aulas del primer ciclo.
Los encuentros presenciales se desarrollan en los departamentos Paraná, Colón, Victoria, Tala, Nogoyá, Gualeguaychú, Uruguay, La Paz e Islas del Ibicuy, mientras que la modalidad virtual permite ampliar la participación de los educadores en todo el territorio entrerriano.
Con esta última instancia de formación del año, el Consejo General de Educación busca dar continuidad al trabajo orientado al fortalecimiento de las capacidades docentes y consolidar la alfabetización como una de las prioridades de la política educativa provincial.