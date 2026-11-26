Una familia encontró una yarará en la casilla del filtro de la pileta de su vivienda, en el barrio Valle Escondido de la ciudad de Córdoba. La presencia de la serpiente motivó un operativo para retirarla del lugar.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle República China al 700, en el noroeste de la capital provincial. El animal estaba oculto en el compartimento que aloja el equipo de filtrado, un espacio utilizado para el mantenimiento de la piscina.

Según informó la Policía de Córdoba, el propietario advirtió la presencia del ejemplar y dio aviso a la Patrulla Ambiental. Personal especializado acudió al domicilio y se encargó de la intervención.

Cómo fue el operativo para retirar a la yarará

Los efectivos capturaron a la yarará chica y la retiraron de la vivienda conforme a los protocolos de manejo de fauna silvestre. El procedimiento concluyó sin que se reportaran personas lesionadas.

La fuerza difundió el rescate a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí destacó que la intervención permitió resguardar tanto a los vecinos como al animal.

El ejemplar fue identificado como una yarará chica, una especie venenosa cuyo nombre científico es Bothrops diporus. La denominación corresponde a la especie y no permite determinar, por sí sola, la edad de la serpiente encontrada.

El lugar donde estaba escondida

Aunque el hallazgo estuvo relacionado con la pileta, la serpiente no fue encontrada nadando en el agua. Estaba dentro de la casilla del filtro, un sector que puede permanecer cerrado entre las tareas de mantenimiento.

La aparición del animal en ese compartimento puso el foco en la revisión de espacios oscuros y poco visibles del hogar. En este caso, el propietario detectó su presencia y solicitó asistencia especializada.

Tras el operativo, la Policía de Córdoba recordó que, ante la aparición de una yarará u otro animal silvestre potencialmente peligroso, se debe mantener distancia y comunicarse al 911, sin intentar tocarlo ni capturarlo por cuenta propia.