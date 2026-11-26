Una mujer de 36 años murió ahogada este miércoles en Uruguay, tras ingresar al mar junto a su pareja, un hombre de la misma edad. El hecho ocurrió en playa Chihuahua, ubicada en el departamento de Maldonado y a 10 km de Punta del Este.

Aunque la víctima fue retirada del agua por un grupo de bañistas y recibió maniobras de reanimación de la Prefectura uruguaya y de un equipo médico, falleció en el lugar.

Si bien hasta el momento no se confirmó oficialmente la identidad de la mujer, se supo que es oriunda de la localidad de Viale, departamento Paraná.

El pedido de auxilio

El llamado que dio aviso de la emergencia ingresó al 911 uruguayo alrededor de las 13.30. En esa comunicación, se alertaba acerca de dos personas que se estaban ahogando. Ante el aviso, la Prefectura Nacional Naval se acercó al lugar tanto por tierra como por mar, utilizando una lancha.

Al llegar a la playa, los oficiales encontraron que la pareja argentina ya estaba en tierra. Según indicó Telemundo, la mujer había sido retirada del agua por un grupo de bañistas, mientras que su pareja logró salir por sus propios medios.

Aunque el hombre estaba en buenas condiciones de salud, su pareja se encontraba inconsciente y estaba recibiendo primeros auxilios de un grupo de personas.

Fue entonces que el personal de Prefectura se sumó a las tareas y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer. Poco después llegó personal de la red de emergencias, que continuó con las tareas.

A pesar de los esfuerzos, los médicos constataron el fallecimiento de la mujer a las 14.35. En tanto, su acompañante fue llevado en estado de shock a un sanatorio de la zona.

"Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro", relató un testigo que trabaja en la zona.

Más tarde trascendió que la pareja de argentinos eran turistas que habían llegado hacía pocas horas a Punta del Este.

Aunque la zona cuenta con servicio de guardavidas, los rescatistas cumplen funciones solamente los fines de semana, por lo que no estaban presentes este miércoles cuando ocurrió el suceso.

En el caso intervino la fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, quien tiene a su cargo la investigación del suceso.

La playa Chihuahua está situada en la bahía de Portezuelo, departamento de Maldonado, Uruguay. Es un lugar autorizado oficialmente desde 2012 por la Intendencia Municipal de Maldonado para la práctica del nudismo naturista y se fijaron sus límites en el mismo año, reconociendo dicha actividad que se realiza de manera informal en el sector desde la década de 1960.