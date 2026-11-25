REDACCIÓN ELONCE
Tras conquistar la Copa Sudamericana, Boca Juniors derrotó a Independiente Rivadavia en la Bombonera con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Gimnasia de La Plata en la próxima instancia.
Boca Juniors venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza este miércoles en la Bombonera y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel marcaron los goles del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que continúa en carrera por otro título tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana.
Luego de un multitudinario recibimiento de sus hinchas, el Xeneize asumió un nuevo compromiso eliminatorio y consiguió una victoria que le permitió meterse entre los ocho mejores equipos del campeonato.
Sin embargo, la clasificación estuvo acompañada por la preocupación que generaron las salidas de Milton Delgado y Williams Alarcón, quienes debieron abandonar el campo de juego por problemas físicos.
Paredes abrió el marcador de penal
Independiente Rivadavia tuvo una oportunidad durante los primeros segundos del encuentro, cuando Luis Sequeira exigió una intervención del arquero colombiano Álvaro Montero.
Boca abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo. Una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área motivó la intervención del VAR, a cargo de José Carreras, y el árbitro Luis Lobo Medina sancionó penal para el conjunto local.
Leandro Paredes se encargó de la ejecución y colocó la pelota en un ángulo, mientras que el arquero Emmanuel Gómez Riga se arrojó hacia el lado contrario. Con la ventaja, el Xeneize tomó el control del encuentro y se fue al descanso arriba en el marcador.
Merentiel amplió la ventaja con una definición de volea
A los siete minutos del complemento, Boca encontró el segundo tanto mediante una acción protagonizada por los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel.
El lateral llegó hasta el fondo de la cancha y envió un centro de primera hacia el corazón del área, donde el delantero definió de volea para establecer el 2 a 0 definitivo.
Otro de los puntos destacados fue la actuación de Álvaro Montero, quien consiguió su sexta valla invicta consecutiva tras los encuentros frente a Independiente, River Plate, Defensa y Justicia, Banfield, Atlético Mineiro e Independiente Rivadavia.
Boca enfrentará a Gimnasia de La Plata en cuartos de final
Con la clasificación asegurada, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se medirá ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura. En caso de superar al Lobo, enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Rosario Central y Barracas Central.
Además, el Xeneize tendrá otro compromiso decisivo el miércoles 2 de diciembre, cuando enfrente a Platense por la final de la Copa Argentina.
Tras consagrarse en la Copa Sudamericana y quedarse con la Tabla Anual, Boca mantiene la posibilidad de conquistar otros tres títulos antes de finalizar 2026: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. Para disputar este último deberá coronarse en el campeonato local.