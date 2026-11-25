Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, vence por 1 a 0 a Independiente Rivadavia en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura y busca avanzar a los cuartos de final.
Boca Juniors vence 1 a 0 a Independiente Rivadavia en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, busca un triunfo ante la Lepra mendocina para avanzar a los cuartos de final del certamen local.
Incidencias del partido:
17 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Leandro Paredes marcó el 1-0 con una definición a un ángulo de Emmanuel Gómez Riga.
🔵🟡🔵 ¡GOL DE BOCA! ¡GOL DEL CAPITÁN! Leandro Paredes la clavó arriba, puso el 1-0 ante Independiente Rivadavia y metió Topo Gigio para celebrar. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 https://t.co/JkHWjWPysq— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 26, 2026
15 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y PENAL PARA BOCA!
José Carreras advirtió a Luis Lobo Ledina por una clara mano de Ezequiel Bonifacio en el área y el juez principal sancionó la pena máxima después de ver la acción en el monitor.
4 minutos: nuevo ataque de Independiente Rivadavia
El centro de Ezequiel Bonifacio pasó de largo a todos y Matías Fernández aprovechó en el segundo palo para encajar una volea desviada.
3 minutos: excelente tapada de Álvaro Montero
El arquero contuvo un remate de Luis Sequeira desde media distancia y se quedó con la pelota tras dar un pequeño rebote.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonard Costa, Gonzalo Ríos; Rodrigo Atencio, Luis Sequeira, Matías Fernández; y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.