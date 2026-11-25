Nico Paz habló sobre una fotografía de su infancia en la que aparece con la camiseta de Boca. La consulta llegó después de la victoria de Como por 1 a 0 ante AEK Atenas, este martes, por la Champions League.

“Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca”, respondió en diálogo con TNT Sports. El mediocampista explicó así el contexto de una imagen que había despertado entusiasmo entre los simpatizantes del club argentino.

El futbolista, de 22 años, también contó que durante su niñez recibía indumentaria de distintos equipos. “De niño me compraban mucho las camisetas”, señaló, sin ampliar sobre sus preferencias personales.

La foto de Nico Paz que circuló entre los hinchas

La imagen se difundió en redes sociales y generó comentarios de seguidores xeneizes. Algunos expresaron su deseo de verlo en el futuro con los colores de Boca.

Las declaraciones del jugador, sin embargo, se limitaron al recuerdo de infancia y a la identificación de buena parte de su familia con el club. No anunció una intención de jugar allí ni habló de un posible vínculo deportivo.

“La mayor parte de mi familia ES DE BOCA Y DE CHIQUITO ME COMPRABAN CAMISETAS”. Nico Paz. ‼️🇦🇷 https://t.co/kijFtTUup6</p>— Sudanalytics (@sudanalytics_) <a href="https://x.com/sudanalytics_/status/2125585873949401458?ref_src=twsrc%5Etfw">November 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La pregunta apareció en medio de su presente en el fútbol italiano. Nico Paz forma parte de un Como que consiguió otra victoria y se mantiene entre los equipos destacados de la competencia europea.

Las visitas del volante a la Bombonera

El argentino, nacido en España, estuvo en la Bombonera durante este año. El 28 de mayo presenció el encuentro que Boca perdió por 1 a 0 ante Universidad Católica.

Aquel resultado dejó al conjunto dirigido entonces por Claudio Úbeda fuera de la Copa Libertadores. Después, el equipo continuó su recorrido internacional en la Sudamericana, certamen que terminó conquistando.

El paso más reciente de Nico Paz por el estadio fue con la Selección Argentina. Disputó allí el amistoso de noviembre frente a Uruguay, que terminó con una derrota albiceleste por 2 a 1.