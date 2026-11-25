La posible formación de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia comenzó a tomar forma de cara al encuentro de este miércoles por los octavos de final del Torneo Clausura. Pese a la seguidilla de partidos, el entrenador Rodolfo Arruabarrena apostaría por mantener la base del equipo titular.

En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien logró consolidarse bajo los tres palos del Xeneize después de haber sido cuestionado durante sus primeras presentaciones tras su llegada en el último mercado de pases.

Por su parte, la defensa estaría integrada por Leandro Lozano y Lautaro Blanco en los laterales, mientras que Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera conformarían la dupla central.

La duda de Arruabarrena en el mediocampo

La principal incógnita del entrenador pasa por la mitad de la cancha. Santiago Ascacíbar y Milton Delgado tendrían asegurados sus lugares, mientras que Leandro Paredes y Tomás Belmonte se disputan el puesto restante.

El capitán del Xeneize llega exigido desde lo físico debido a la acumulación de partidos, por lo que su presencia desde el inicio todavía no está confirmada.

En ofensiva, Arruabarrena mantendría a Tomás Aranda, una de las revelaciones de Boca durante 2026, acompañado por el colombiano Sebastián Villa y el delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Boca mantiene la ilusión de conquistar cinco títulos

El conjunto de La Ribera afrontará esta instancia después de haberse consagrado campeón de Liga, por finalizar primero en la tabla anual, y de conquistar la Copa Sudamericana.

Con ambos títulos asegurados, el Xeneize mantiene la posibilidad de alcanzar una quíntuple corona si también logra quedarse con el Torneo Clausura, el Trofeo de Campeones y la Copa Argentina.

La posible formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena. El equipo definitivo todavía deberá ser confirmado antes del encuentro ante el conjunto mendocino.