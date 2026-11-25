A un mes de Navidad, Elonce recorrió locales del centro de Paraná para conocer los precios de arbolitos, adornos y luces. A 13 días del tradicional armado del 8 de diciembre, las propuestas permiten comparar tamaños, diseños y presupuestos.

Durante la recorrida se observaron árboles verdes, blancos y modelos que simulan nieve. Los más pequeños, de aproximadamente 60 centímetros, se ofrecían desde $6.300, junto con otras alternativas de $9.000.

Entre los de mayor altura, un árbol tradicional de alrededor de 1,80 metros tenía un precio de $28.400. También había modelos grandes de $179.000, cuyo valor no incluía los accesorios de decoración.

Cuánto cuestan las guirnaldas y las soplillos

Las guirnaldas presentaban distintos colores y terminaciones, con una de las opciones relevadas a $1.900. Son uno de los complementos que deben sumarse al precio del árbol al calcular el gasto.

Los paquetes tradicionales de seis soplillos se conseguían a $3.100. También se exhibían cajas con diseños más elaborados a $18.000, aunque no se precisó la cantidad exacta de unidades que contenían.

Con los valores observados, un árbol pequeño de $6.300, una guirnalda de $1.900 y un paquete de seis esferas suman $11.300. Ese presupuesto inicial para Navidad todavía no incluye luces ni un adorno para la punta.

Las luces y un presupuesto básico para el arbolito

Un juego de 50 luces con ocho efectos tenía un precio de $3.600. También se encontraron otras propuestas LED a $7.700 y una guirnalda de diez luces a $5.400.

Si al conjunto básico de árbol, guirnalda y seis esferas se agrega el juego de 50 luces, el total llega a $14.900. La cantidad de adornos necesaria dependerá del tamaño del árbol y de cómo se quiera decorar.

Para un modelo de aproximadamente 1,80 metros, la combinación del árbol de $28.400, cinco paquetes de seis esferas, una guirnalda y las luces relevadas suma $49.400. Se trata de una cuenta orientativa con los productos observados, sin incluir otros accesorios.

Pesebres, estrellas y decoración para otros espacios

La oferta de Navidad también incluye arbolitos de mesa a $4.900 y centros decorativos con iluminación a $30.000. Para quienes buscan una actividad compartida, se exhibió un pesebre para pintar a $20.000, al que habría que agregar las pinturas.

Las estrellas para colocar en la punta tenían opciones pequeñas de $400 y $800, además de otras de $3.200. Durante el recorrido también se observaron piezas decorativas de mayor tamaño y elaboración.

Entre esas alternativas figuraban un Papá Noel de $250.000 y un adorno con efecto de nieve cercano a los $237.000. La variedad de precios permite elegir entre una decoración sencilla y propuestas más costosas para distintos ambientes de la casa.