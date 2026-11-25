Un delincuente sustrajo un flexible de cobre de una vivienda de Paraná durante la madrugada de este miércoles. El hijo de la damnificada contó a Elonce que los robos son reiterados en la zona.
Durante la madrugada de este miércoles un delincuente robó un flexible de gas de una vivienda ubicada en calle Selva de Montiel al 1200, entre General Galán y Juan Soldado de la ciudad de Paraná. El episodio ocurrió alrededor de las 3 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio.
En las imágenes se observa cómo el sujeto manipula el gabinete de gas y sustrae el conducto de cobre, lo que dejó a la propietaria del inmueble sin suministro. La situación generó preocupación entre los vecinos, debido a la reiteración de este tipo de delitos y al peligro que representa una eventual fuga de gas.
En diálogo con Elonce, Miguel, hijo de la damnificada, reveló que ya se habían registrado robos de estas características. “Hace dos semanas, la vecina de al lado de la casa de mi mamá pasó por lo mismo. En un ratito lo sacaron y se lo llevaron como si nada”, relató.
La vivienda ya había sido blanco de otro robo
El entrevistado explicó que su madre había sufrido otro hecho delictivo meses atrás, motivo por el cual decidieron instalar cámaras de seguridad en la propiedad.
“A las cámaras las pusimos hace unos meses, por un hecho delictivo. Habían entrado por el pasillo al patio y le robaron herramientas y cosas de uso doméstico de un galpón en el patio”, recordó.
Asimismo, manifestó su preocupación por el cambio que experimentó el barrio en materia de seguridad. “Siempre fue una zona tranquila y cambió un poco el panorama; si bien las cámaras no dan seguridad completa, son una medida más” ante estos robos, sostuvo.
Miguel indicó que su madre se despertó aproximadamente una hora después del robo, tras escuchar un ruido. Al revisar las grabaciones, advirtió que una persona había manipulado la instalación de gas durante la madrugada.
Como consecuencia del ilícito, la mujer quedó sin suministro de gas y debió buscar una solución para restablecer el servicio. Al respecto, Miguel mencionó que la vecina que había sufrido un robo similar tuvo que afrontar los gastos de reparación mediante la contratación de un particular.
Por otra parte, el entrevistado señaló que, tras los anteriores episodios delictivos, la Policía había reforzado la vigilancia en el sector. Sin embargo, remarcó la rapidez con la que se concretaron las sustracciones.
“Hace unos meses, al reforzar la seguridad, había algún funcionario policial en la vereda. Pero esto pasa en un ratito y la persona que delinque se va como si nada”, concluyó. Elonce.com