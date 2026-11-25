Un camión volcador impactó contra las vigas de un puente sobre la ruta nacional 33. El conductor resultó ileso y debieron interrumpir la circulación vehicular.
Un camión volcador impactó este martes por la noche contra las vigas de un puente ubicado sobre la ruta nacional 33, en el acceso a la localidad bonaerense de Pigüé, a la altura del kilómetro 132 en el partido de Saavedra. El choque dañó la estructura vial y obligó a interrumpir la circulación en ambos sentidos.
El transporte de carga, un modelo Iveco conducido por Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, circulaba con la caja volcadora elevada al momento de intentar atravesar el viaducto. Pese a la gravedad del choque, el conductor resultó completamente ileso.
Las primeras hipótesis apuntan a una falla en el sistema hidráulico de la caja del transporte de carga. El chofer había realizado tareas de mantenimiento previas en una estación de servicio cercana antes de retomar la marcha hacia su destino.
Falla hidráulica y testimonio de las autoridades
Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, detalló que el chofer guardó la lona protectora pero no desconectó la toma de fuerza del sistema. “Llegó a la estación de servicio, guardó la lona debajo de lo que es la batea y se olvidó de desconectar la toma de fuerza”, explicó el funcionario.
Tras el siniestro, el propio conductor le admitió a la autoridad de rescate: “No me di cuenta, no me di cuenta”. El camión avanzó entre 800 y 1.000 metros con la caja vacía levantada antes de colisionar contra el puente.
El vehículo finalizó su recorrido trabado contra las vigas metálicas de la construcción, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad locales.
Efectivos de la Policía Vial de Tornquist desplegaron un operativo especial de desvío de vehículos por caminos alternativos y se aguarda la evaluación pericial sobre la resistencia de la estructura.