Un hombre de 46 años perdió el control de su Fiat Siena y despistó a la altura del kilómetro 58 de la Ruta Provincial 20, en cercanías de Urdinarrain. El conductor fue asistido por personal de emergencias y no presentó lesiones.
Un automóvil despistó durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Provincial 20, aproximadamente a la altura del kilómetro 58, en jurisdicción de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú.
Personal policial de la comisaría local intervino tras recibir un llamado telefónico de Bomberos Voluntarios, quienes alertaron sobre el siniestro vial.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Fiat Siena se encontraba sobre la banquina, entre los pastizales. A un costado del vehículo estaba su conductor, un hombre de 46 años, quien manifestó haber perdido el control del rodado.
El conductor resultó ileso
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de la ambulancia local, quienes realizaron un control preventivo al automovilista y constataron que no presentaba lesiones.
Posteriormente, el vehículo fue trasladado mediante una grúa hasta la dependencia policial para su resguardo.