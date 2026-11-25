La Justicia de Tucumán ordenó a una compañía de seguros indemnizar a un hombre que sufrió el robo de su Toyota Hilux y cuya cobertura había sido rechazada porque la camioneta no contaba con un dispositivo de rastreo satelital. La empresa no logró demostrar que había informado debidamente al cliente sobre esa exigencia.

La sentencia fue dictada en septiembre de 2025 por el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la 15.ª Nominación de Tucumán, que hizo lugar al reclamo presentado por el damnificado contra la empresa de seguros.

El fallo estableció que la compañía deberá abonar una indemnización por el valor de la camioneta, además de $4.600.000 por privación de uso y una multa en concepto de daño punitivo, equivalente a una Canasta Básica Total para un Hogar 3 del INDEC.

El episodio ocurrió el 9 de julio de 2022, alrededor de las 9, cuando el propietario circulaba por la Ruta Provincial 317, a la altura de la localidad de La Virginia, en el departamento tucumano de Burruyacu.

Según consta en la denuncia policial, el hombre se dirigía hacia una finca que alquilaba cuando su Toyota Hilux 4x2, doble cabina, modelo 2011, sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a detenerse sobre la banquina.

Tras intentar comunicarse sin éxito con algunos conocidos, cerró las ventanillas de la camioneta y regresó a su domicilio para buscar asistencia. Sin embargo, cuando volvió al lugar, cerca de las 13.15, descubrió que el vehículo había desaparecido.

Luego de recorrer la zona sin resultados, radicó la denuncia policial y notificó lo sucedido a la aseguradora, con la que mantenía una póliza vigente desde el 20 de octubre de 2021 hasta el mismo día de 2022.

El seguro rechazó la cobertura por la falta de un rastreador

El 26 de julio de 2022, la compañía comunicó mediante una carta documento que no cubriría el robo de la camioneta debido al incumplimiento de una condición contemplada en el contrato.

La empresa sostuvo que el propietario debía instalar un dispositivo de localización vehicular LoJack dentro de los 15 días posteriores al inicio de la vigencia de la póliza.

La cláusula contractual CA-RH 3.1 establecía que el cliente debía concurrir con el vehículo ante el prestador del servicio para colocar el sistema de rastreo. En caso contrario, la cobertura por robo o hurto quedaría sin efecto.

No obstante, el damnificado aseguró que nunca había sido informado sobre esa obligación y que tampoco había recibido una intimación para instalar el dispositivo, pese a que abonaba regularmente las cuotas del seguro.

Ante la negativa, inició una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. El reclamo inicial ascendió a $27,4 millones, distribuidos entre el valor de la camioneta y la privación de uso, además de una solicitud por daño punitivo.

Cuánto deberá pagar la compañía de seguros

Al analizar el caso, la magistrada consideró que la aseguradora no había acreditado que el cliente hubiera recibido información clara sobre la obligatoriedad de instalar el dispositivo de localización.

En consecuencia, ordenó a la aseguradora a indemnizar al propietario por los siguientes conceptos:

Valor de la camioneta: deberá abonar un importe actualizado que respete la proporción entre la suma asegurada y el valor de mercado del vehículo al momento de contratar la póliza. El monto definitivo se establecerá durante la ejecución de la sentencia.

Privación de uso: deberá pagar $4.600.000, correspondientes a cuatro meses de indisponibilidad del vehículo, a razón de $1.150.000 mensuales.

Daño punitivo: deberá abonar el equivalente a una Canasta Básica Total para un Hogar 3 del INDEC, según el valor vigente al momento del pago.

Para determinar la compensación por privación de uso, la jueza contempló el período transcurrido entre el robo de la Toyota Hilux, registrado el 9 de julio de 2022, y la finalización de la mediación prejudicial obligatoria, que tuvo lugar el 4 de noviembre de ese mismo año, según publicó TN.