Los futbolistas Lisandro Martínez y Marcos Senesi fueron declarados ciudadanos ilustres de Entre Ríos, tras la sanción definitiva del proyecto de ley que reconoce sus trayectorias deportivas, su paso por la Selección argentina y su desempeño en el fútbol internacional.

La iniciativa, correspondiente al expediente Nº 29.431, fue impulsada por la diputada Streitenberger y los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Lena, López, Romero, Rossi y Taborda. El proyecto contaba con despacho de la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes.

Durante el tratamiento legislativo, el senador Otaegui fundamentó el reconocimiento a los deportistas oriundos de Gualeguay y Concordia, respectivamente, y destacó el camino que recorrieron desde sus ciudades natales hasta las principales ligas del mundo.

De los clubes de barrio al fútbol internacional

Al repasar los inicios de Martínez en Gualeguay, el legislador señaló que se trata de “historias que muchos chicos entrerrianos también la viven” y reivindicó la función social de las instituciones deportivas.

En ese sentido, sostuvo que los clubes son lugares donde los jóvenes “encuentran la pertenencia, encuentran la contención, encuentran una comunidad y un espacio para crecer”.

Asimismo, hizo referencia al paso de ambos futbolistas por la Selección argentina y consideró que el combinado nacional representó en los últimos años “la historia colectiva más importante que nos ha ayudado a juntarnos a los argentinos”.

Un reconocimiento a las familias y los clubes entrerrianos

Otaegui hizo extensiva la distinción a los entrenadores, las familias y las instituciones deportivas que acompañaron a Martínez y Senesi durante sus primeros pasos en el fútbol.

El senador destacó que las trayectorias de ambos jugadores constituyen un ejemplo para los jóvenes deportistas de la provincia que aspiran a desarrollarse profesionalmente.

Finalmente, celebró “el orgullo de saber que desde nuestros barrios, desde nuestros clubes, desde nuestras ciudades entrerrianas, también se puede soñar en grande y llegar muy lejos”.