El Litoral es la región donde se espera la mayor diferencia entre lo que suele llover en diciembre y lo que podría caer este año. En sectores de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, el acumulado del mes podría superar en más de 50 mm el promedio de diciembre. La franja más húmeda también alcanzaría el este de Chaco y se extendería hacia el este de Córdoba, según indica Meteored en base al Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Hacia la provincia de Buenos Aires, la diferencia sería menor. En el norte bonaerense podrían llover varias decenas de milímetros más de lo habitual, mientras que hacia parte del sudeste el total quedaría más cerca del promedio. Para la cosecha de trigo, ese contraste importa especialmente donde varios días de lluvia seguidos dejen poco margen para que se seque la espiga y vuelva a entrar la cosechadora.

El Niño sigue activo en el Pacífico ecuatorial. En esta época del año suele favorecer lluvias por encima de la media en el Litoral, una influencia compatible con la tendencia para diciembre. En el Noroeste, en cambio, hay diferencias a distancias mucho más cortas. Mientras las llanuras del este recibirían más agua, sectores de la Puna podrían terminar el mes con menos lluvia de la habitual.

La lluvia y los suelos

En el este de Córdoba y en Santa Fe, una lluvia que se infiltra puede dejar agua al alcance de las raíces del maíz y de la soja para los días siguientes. El beneficio sería mayor en los lotes que lleguen a diciembre con humedad escasa y reciban aportes espaciados. Allí, el cultivo puede aprovechar parte de esa reserva entre una lluvia y la siguiente.

En campos bajos de Santa Fe y Entre Ríos, la misma cantidad de agua puede tener otro efecto. Si el suelo sigue saturado cuando vuelve a llover, una mayor proporción queda en superficie o escurre hacia cunetas y arroyos. Para decidir cuándo retomar la siembra, importará tanto la humedad a la profundidad de la semilla como la firmeza del terreno para sostener la maquinaria.

En las costas del Paraná y del Uruguay habrá que mirar también lo que ocurra aguas arriba. Si las lluvias alcanzan a varios afluentes, sus aportes pueden sostener los caudales aun después de que despeje en la ribera argentina. La evolución de las alturas en los puertos de cada tramo permitirá evaluar si el agua empieza a cubrir accesos bajos y cuánto tarda en retirarse.

Un diciembre menos caluroso que el habitual

Entre el sur de Mendoza, el oeste de La Pampa y parte de Río Negro, la temperatura media de diciembre podría quedar entre 1 °C y 2 °C por debajo de los valores habituales en los sectores con mayor diferencia. En esa franja coincidirían un mes relativamente fresco y lluvias por encima del promedio. Para las pasturas de secano, esa combinación podría ayudar a conservar por más tiempo el agua entre lluvias.

En los sectores altos de Jujuy y Salta se perfila la combinación opuesta. La temperatura media podría quedar entre 2 °C y 3 °C por encima de lo habitual en parte de la región, con lluvias escasas para la época en áreas de la Puna. Donde coincidan ambos desvíos, el suelo podría perder humedad con mayor rapidez y dejar menos agua disponible para las pasturas de altura.

También en la Patagonia habrá diferencias de norte a sur. Mientras parte de Río Negro tendría un diciembre relativamente fresco, en el oeste de Santa Cruz se espera un promedio más cálido y, cerca de la cordillera, sectores con menos precipitación. En las llanuras del centro y del Litoral, en cambio, las temperaturas quedarían en general cerca de las habituales. Allí, lo que más puede cambiar el trabajo en el campo a lo largo del mes es cuántos días de secado queden entre las lluvias.