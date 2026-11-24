Ke Personajes estrenó este viernes el videoclip de “Me Odia, Me Ama”, el primer adelanto de su próximo proyecto musical, con el que inició una nueva etapa artística. La producción audiovisual contó con la participación especial de Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari, en una historia inspirada en la película “El Padrino”.

El lanzamiento marcó una renovación estética y sonora para la agrupación entrerriana, que exploró un perfil más juvenil y bailable, sin abandonar la esencia musical que le permitió expandirse internacionalmente.

El videoclip fue filmado en el Palacio Sans Souci, con una estética cinematográfica inspirada en el universo de la mafia clásica, trasladada a una ambientación contemporánea. La trama combina suspenso, secretos, engaños y un robo.

Mirá el nuevo videoclip de Ke Personajes: “Me Odia, Me Ama”

Ke Personajes confirmó nuevas fechas de su gira internacional

Tras recorrer distintos países de Europa y realizar numerosas presentaciones en el interior de Argentina, la agrupación confirmó más de diez fechas para 2027 en el marco de su “Tour 13:13”.

La gira incluirá presentaciones en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia.

Durante 2026, la banda llevó su música a España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Suiza, como parte de su expansión en el mercado internacional.

Los conciertos en Latinoamérica y Argentina

Ke Personajes también realizó dos conciertos en Chile, en el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena. En Colombia, debutó en el Festival Cordillera, donde compartió la programación con artistas como Cultura Profética, Dread Mar I y Virus.

En Argentina, la agrupación se presentó en Neuquén, Mendoza, Olavarría, Corrientes, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata y Rosario. En Mendoza agotó las localidades y se prepara para su última presentación en Salta.

La agenda de conciertos acompañó el crecimiento de la banda en las plataformas digitales y el lanzamiento de nuevas producciones junto a referentes de la música latinoamericana.

“Corazón Ausente” y las colaboraciones internacionales

Durante 2026, Ke Personajes presentó su primer álbum de estudio, titulado “Corazón Ausente”, que contó con las colaboraciones de J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

El trabajo discográfico abordó distintas etapas emocionales, desde el caos y la desesperación hasta la aceptación y el amor propio.

Entre las colaboraciones de este año también se destacó “¿Qué andas haciendo?”, junto al cantante mexicano Carín León. La canción fue presentada durante un concierto del artista en el Movistar Arena y superó los tres millones de reproducciones en Spotify.

Además, junto a la agrupación chilena Noche de Brujas, reversionaron el clásico “Me gusta todo de ti”, compuesto por Horacio Palencia. La reinterpretación combinó sonidos característicos de ambos países y quedó disponible en YouTube y Spotify.

La nominación a los Latin Grammy y el reconocimiento de Billboard

Ke Personajes se convirtió en la primera banda argentina en recibir una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría “Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato”, por su primer trabajo discográfico, “Corazón Ausente”.

Otro de los reconocimientos llegó de la mano de “De la A a la Z”, su colaboración con Los Ángeles Azules, que alcanzó el primer puesto del Billboard Regional Mexican Airplay Chart.

La canción superó el millón de visualizaciones en YouTube y acumuló más de tres millones de reproducciones en Spotify. En esa plataforma, la agrupación alcanzó los ocho millones de oyentes mensuales, impulsada por su álbum y la colaboración con Carín León.

De Viña del Mar al estreno de “Me Odia, Me Ama”

A comienzos de 2026, Ke Personajes se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y Oro tras su actuación ante el público chileno.

Posteriormente, participó del festival Vive Latino, en México, donde compartió la programación con reconocidas figuras de la música internacional.

Con el estreno de “Me Odia, Me Ama” y la participación de Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari, la banda entrerriana presentó el primer adelanto de su próximo proyecto musical, mientras prepara una nueva gira por Latinoamérica.