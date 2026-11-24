El Congreso de la Nación afrontará una semana de intensa actividad legislativa antes de la finalización del período de sesiones ordinarias. El tratamiento del Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y la reforma política estarán entre las prioridades del Gobierno de Javier Milei, que también deberá recomponer su relación con los bloques aliados.

La agenda parlamentaria contempla dos sesiones en el Senado y al menos una en la Cámara de Diputados, en medio de las negociaciones del oficialismo para garantizar el respaldo necesario a sus principales iniciativas.

Si bien el Gobierno nacional ya anunció que convocará a sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza buscará avanzar con distintos proyectos antes del próximo 30 de noviembre, cuando finalizará el período ordinario.

Diego Santilli brindará su primer informe de gestión

La primera sesión del Senado está prevista para este miércoles 25 de noviembre, a las 15, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurrirá al recinto para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo.

El funcionario recibió más de 1.500 preguntas por parte de los legisladores nacionales, por lo que se espera una extensa jornada de exposiciones e intercambios con los representantes de las distintas fuerzas políticas.

Al día siguiente, la Cámara alta volvería a sesionar para abordar el proyecto de reforma política impulsado por el oficialismo, que obtuvo dictamen de comisión la semana pasada.

Suspensión de las PASO y cambios en el sistema electoral

Uno de los principales puntos de la reforma política es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027.

La iniciativa también contempla la incorporación de Ficha Limpia, la eliminación de la veda electoral y una reducción del 50% de los espacios cedidos para publicidad electoral.

El dictamen obtuvo las firmas de tres legisladores radicales y dos integrantes de Provincias Unidas. Según los cálculos del oficialismo, el proyecto podría reunir alrededor de 40 votos favorables en el Senado y ser girado a Diputados para su tratamiento definitivo, publicó Ámbito.

El Senado también debatirá la regulación de las apuestas online

Otro de los temas previstos en la agenda legislativa será el tratamiento de los proyectos destinados a prevenir la ludopatía y regular el funcionamiento de las plataformas de apuestas online.

Las iniciativas serán abordadas este miércoles en un plenario de comisiones, antes de la presentación del jefe de Gabinete.

El objetivo es avanzar con el debate en el recinto durante la sesión del jueves, debido a que el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.

El Presupuesto 2027, la prioridad en Diputados

En la Cámara baja, el presidente del cuerpo, Martín Menem, tendrá como principal objetivo conseguir la media sanción del Presupuesto 2027 y girar el proyecto al Senado.

Sin embargo, el oficialismo deberá recomponer su relación con los integrantes de Provincias Unidas, luego de que la semana pasada fracasara una sesión por falta de quorum.

En aquella oportunidad, La Libertad Avanza pretendía avanzar con la denominada ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento.

Las diferencias por la ley de Biocombustibles

Uno de los principales puntos de conflicto entre el oficialismo y sus aliados está relacionado con el nuevo régimen de Biocombustibles, que ya obtuvo la aprobación del Senado.

Los legisladores vinculados con los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, reclamaron que se acelere el tratamiento de la iniciativa, debido a su importancia para las economías productivas de ambas provincias.

En contrapartida, diputados del PRO de Buenos Aires, encabezados por Cristian Ritondo, expresaron reparos sobre el proyecto al considerar que podría perjudicar a pequeñas y medianas empresas bonaerenses.

La disputa por un lugar en el Consejo de la Magistratura

A las diferencias por los biocombustibles se sumó una disputa entre Provincias Unidas y el PRO por la cuarta representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura.

La legislación establece que al bloque con mayor cantidad de diputados le corresponden dos representantes, mientras que los otros dos lugares se distribuyen entre la segunda y la tercera fuerza legislativa.

Desde el PRO argumentaron que el interbloque Fuerza del Cambio, integrado también por el MID, la UCR y Adelante Buenos Aires, supera en cantidad de bancas a Provincias Unidas. Sin embargo, desde este último espacio sostuvieron que la normativa hace referencia a bloques y no a interbloques.

En este escenario, el oficialismo intensificará las negociaciones durante los próximos días para garantizar el quorum y avanzar con el Presupuesto 2027, considerado una de las principales prioridades legislativas del Gobierno nacional.