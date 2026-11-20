El Senado definió a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto que eleva al Consejo de la Magistratura los cuatro representantes por la Cámara alta.

El documento oficializa la definición de los representantes de la Cámara alta para el Consejo de la Magistratura, que reemplazarán a Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Eduardo Vischi, tras cuatro años de gestión. Los elegidos son Eduardo "Wado" de Pedro y Florencia López por el peronismo, Nadia Márquez por La Libertad Avanza, y Maximiliano Abad por la UCR.

Por otro lado, se dispusieron que los suplentes de López y De Pedro sean Sergio Uñac y Martín Soria, respectivamente; Gonzalo Guzmán Coraita sucedería a Márquez; mientras que Eduardo Vischi haría lo propio con Abad.

Los representantes de los jueces juraron a comienzo de mes. Ellos son Marcelo Luis Gallo Tagle, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 17 de la Capital Federal; Gabriela Alejandra Vázquez, de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Paula Andrea Castro, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Negociaciones en Diputados

Por otra parte, permanece abierta la disputa por definir a los cuatro representantes de la Cámara de Diputados para el Consejo de la Magistratura. Se anticipó que por el peronismo se postularía a Guillermo Michel, mientras que La Libertad Avanza escogió a Gonzalo Roca y a Giselle Castelnuovo.

La puja es por el cuarto lugar, y la tensión creciente fue tal que motivó un desplante del bloque de Provincias Unidas, que intercambia apoyos y rechazos con el oficialismo, lo que terminó haciendo caer la última sesión por falta de quorum. Ese espacio ya formuló las candidaturas de Juan Brugge como titular y de Pablo Farías como suplente, aunque apuntan que La Libertad Avanza le entregaría el cupo que les corresponde como tercera fuerza al PRO, indica Ámbito.