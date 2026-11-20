Miles de hinchas de Boca Juniors protagonizaron un multitudinario banderazo en Cartagena, Colombia, durante este jueves, en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. La celebración comenzó en una playa de la ciudad y continuó durante la noche en el casco histórico, donde se concentraron entre 2.500 y 3.000 simpatizantes.

La convocatoria reunió a fanáticos argentinos que viajaron a Colombia para acompañar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en una nueva definición internacional. Con camisetas, banderas, bombos y canciones, los seguidores xeneizes transformaron distintos sectores turísticos de Cartagena en puntos de encuentro.

El primer escenario fue Playa Cuatro, donde los hinchas comenzaron a reunirse desde las primeras horas del día. La concentración aumentó progresivamente y, hacia el mediodía, ya se registraba una importante presencia de simpatizantes.

Más de mil hinchas se reunieron en la playa

Entre las 15 y las 16, hora local, llegaron los bombos y las banderas que acompañaron los cánticos durante la tarde. También hubo bengalas y saltos colectivos entre los asistentes.

Para las 17, la concentración había superado los mil hinchas, que permanecieron en el sector costero mientras continuaban llegando nuevos grupos de simpatizantes.

Sin embargo, alrededor de las 18, las fuerzas policiales solicitaron que los asistentes desalojaran la playa. Ante esa indicación, los hinchas comenzaron a trasladarse hacia otro punto de Cartagena para continuar con los festejos.

La celebración continuó en la Torre del Reloj

El segundo punto de encuentro fue la Torre del Reloj, uno de los monumentos más representativos de Cartagena, ubicado en el acceso al casco histórico de la ciudad.

Allí se sumaron simpatizantes que habían pasado la jornada en otros sectores turísticos. La concentración creció durante la noche y reunió a entre 2.500 y 3.000 personas, según las estimaciones difundidas por ESPN.

La celebración incluyó cánticos, bengalas, fuegos artificiales y numerosas banderas de Boca. Además, la Torre del Reloj fue iluminada con los colores azul y amarillo, en coincidencia con la presencia de los hinchas.

Las imágenes del banderazo mostraron una multitud reunida frente al monumento, mientras continuaban los festejos por la participación del equipo argentino en la final continental.

Boca prepara otro banderazo en Barranquilla

La movilización de los simpatizantes continuará este viernes en Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

Se espera que los hinchas que permanecen en Cartagena y otros destinos turísticos de Colombia comiencen a trasladarse hacia Barranquilla para participar de una nueva convocatoria.

La concentración prevista en la ciudad donde se disputará el encuentro reunirá a seguidores que llegaron desde distintos puntos de Argentina y otros países para acompañar al conjunto xeneize.