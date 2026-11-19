REDACCIÓN ELONCE
La basquetbolista paranaense Anna Giulia Giorgio, de 22 años, se incorporó a Regatas de San Nicolás para disputar la Liga Femenina de Básquet. En diálogo con Elonce, contó cómo surgió la oportunidad, sus expectativas y el sueño de vestir la camiseta argentina.
La basquetbolista paranaense Anna Giulia Giorgio regresó a la Liga Femenina de Básquet tras incorporarse a Regatas de San Nicolás, equipo con el que firmó contrato esta semana. La jugadora de 22 años, que venía de desempeñarse en Unión de Crespo, dialogó este jueves 19 de noviembre con El Once Deportivo, de Elonce Radio & Streaming, y expresó su entusiasmo por volver a competir en la máxima categoría del básquet femenino argentino.
La deportista había tenido su primera experiencia en la élite nacional con Montmartre de Catamarca, en 2022. Posteriormente, decidió priorizar sus estudios del Profesorado de Educación Física en Santa Fe, carrera cuya cursada finalizó este año. Esa circunstancia le permitió retomar un objetivo que había mantenido durante las últimas temporadas.
La posibilidad de incorporarse a Regatas surgió a partir de un contacto con el entrenador Jorge Acosta, quien ya había manifestado interés en sumarla al plantel durante 2023. "El vínculo surgió porque ya tenía relación con Jorge Acosta, que es el DT de Regatas San Nicolás. Él ya me había contactado para que fuera a jugar, pero por temas de la facultad no pude irme. Terminé de cursar este año el Profesorado de Educación Física en Santa Fe y quería dedicarme un poco más al básquet", explicó.
Cómo se concretó su llegada a Regatas de San Nicolás
El acuerdo se resolvió en pocos días. Después de la comunicación con el entrenador, la jugadora viajó a San Nicolás durante el fin de semana y comenzó a trabajar con sus nuevas compañeras el lunes. El martes formalizó su incorporación al club. "La semana pasada me escribió preguntándome si seguía jugando. Le dije que sí, que Unión de Crespo se había bajado del torneo y estaba libre. Me preguntó si quería volver a jugar la Liga Nacional. Le dije que sí y empezamos a consultar con el club para ver si me podían sumar", relató.
La llegada al equipo también significó reencontrarse con jugadoras que conocía de etapas anteriores de su carrera. Entre ellas se encuentra Anahí Albornoz, con quien había compartido plantel en Catamarca y que fue parte del vínculo inicial con Acosta.
"Compartí equipo con Anahí Albornoz, con quien nuevamente estoy jugando. Ella le pasó mi número a Jorge y desde ahí quedó la relación", recordó. Además, Giorgio conocía a Joaquín Bonneau por su paso por Santa Rosa de Santa Fe y a Mayira Rudel por sus antecedentes en otros equipos de la competencia.
El desafío de recuperar el ritmo de entrenamiento
La incorporación se produjo después de varias semanas sin entrenamientos regulares. Durante su última etapa en Unión de Crespo, los compromisos pendientes del torneo provincial habían condicionado la preparación física del equipo.
La jugadora reconoció que los primeros trabajos en San Nicolás resultaron exigentes, especialmente por las altas temperaturas y la intensidad de las prácticas matutinas. "El lunes que arrancamos a entrenar hizo muchísimo calor y la verdad que me agoté. Hace tres semanas había dejado de entrenar y de participar con Unión. Casi no entrenábamos porque teníamos partidos atrasados por la Liga Provincial, entonces era simplemente ir y jugar", contó.
A pesar de las dificultades iniciales, Giorgio destacó el acompañamiento que recibió durante sus primeros días en la institución. "El recibimiento fue muy lindo, tanto de las jugadoras como del cuerpo técnico y la gente del club. Estoy muy agradecida", manifestó.
El debut ante Ferro y los objetivos del equipo
Regatas afrontará la parte final de su calendario en una zona que incluye a varios equipos de trayectoria en la máxima categoría. El primer compromiso de Giorgio será frente a Ferro, mientras que posteriormente deberá enfrentar a El Talar, Unión Florida y Obras. La paranaense destacó la importancia de sumar experiencia en un plantel integrado mayoritariamente por jugadoras jóvenes, algunas de las cuales disputan por primera vez la Liga Nacional.
"Tenemos un equipo joven, entonces tratamos de mejorar entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, para llegar lo más lejos posible y dejar al club en lo más alto", señaló. El encuentro ante Ferro tendrá un significado especial para la deportista, ya que volverá a compartir una cancha con antiguas compañeras y conocidas de su trayectoria.
"Estoy contenta por enfrentar a Ferro. Si bien es un equipo grande que ya ha ganado campeonatos en la Liga, también es un lindo desafío para volver a competir en lo personal", expresó. Entre las jugadoras del conjunto rival se encuentra Dalma Piri, con quien Giorgio compartió equipo durante su paso por Obras Sanitarias.
Una carrera que comenzó en Paraná y llegó a la élite
La trayectoria de Anna Giulia Giorgio incluyó sus comienzos en Talleres de Paraná, un paso por Paracao y experiencias posteriores en Santa Rosa de Santa Fe, Obras Sanitarias y Montmartre de Catamarca. La pandemia de coronavirus interrumpió parte de su desarrollo deportivo, aunque posteriormente consiguió debutar en la Liga Femenina. Con el paso de los años, también incorporó nuevas herramientas a su juego.
"Siempre tuve en la cabeza que quería seguir jugando y llegar a lo más alto. Por suerte pude hacerlo en Catamarca. Después me tocó priorizar la facultad para estudiar y recibirme de profesora de Educación Física, que es lo que quería desde chiquita", recordó.
La nueva etapa encontró a la deportista con una perspectiva diferente sobre su rendimiento y sus posibilidades dentro de la cancha. "Siento que crecí muchísimo como jugadora y como persona. Me siento distinta, en un sentido positivo, respecto a esa Anita que debutó en la Liga en Catamarca. Siento que estoy mucho mejor", afirmó.
De tiradora a guerrera: cómo se define dentro de la cancha
Durante la entrevista, Giorgio también reflexionó sobre su evolución como basquetbolista. Aunque el lanzamiento exterior continúa siendo una de sus principales características, consideró que actualmente puede aportar en distintas situaciones del juego. "Tiradora, seguro. Pero si tuviera que decir una palabra, sería guerrera, porque no solamente soy tiradora, busco penetrar o jugar sin balón, sino que también me gusta ir a los rebotes y suelo ganar contra gente más grande, por el afán de decir: 'Este rebote es mío'", expresó.
La jugadora valoró las enseñanzas recibidas de los entrenadores que la acompañaron durante su formación y destacó la importancia de sostener una actitud competitiva en cada partido. "Siempre fui una jugadora que se tiraba de cabeza a las pelotas, que no daba nada por perdido y jugaba hasta lo último. Creo que guerrera me definiría", sostuvo.
En cuanto a sus objetivos individuales, Giorgio señaló que pretende aprovechar esta oportunidad para continuar perfeccionando su juego y recuperar continuidad en la máxima categoría. "Quiero seguir mejorando, escuchando las correcciones, ayudando a mis compañeras, ganando seguridad y disfrutando del básquet. Es un deporte que te da muchas cosas, no solamente trofeos, sino también experiencia", indicó.
El sueño de jugar en el exterior y vestir la camiseta argentina
Más allá de su presente en Regatas, la basquetbolista mantiene aspiraciones que trascienden la competencia nacional. Durante su formación integró procesos de preselección argentina y tuvo la posibilidad de entrenarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). También manifestó su interés por experimentar el básquet internacional, aunque aclaró que su prioridad inmediata es consolidarse en el equipo de San Nicolás.
"De chica decía que tenía ganas de jugar en España, porque es un país que me gusta. Pero hay que ir paso a paso, vivir el presente. Si después las cosas se dan, aprovecharlas y disfrutarlas al máximo, pero mientras tanto mantener los pies en la tierra", expresó. En relación con la Selección Argentina, Giorgio reconoció que conserva una ilusión pendiente desde sus años de formación.
"Me encantaría vestir la camiseta de la selección. Es un sueño que toda jugadora tiene desde chica. Tuve la oportunidad de estar preseleccionada e ir al CeNARD. Nunca pude quedar, pero es un sueño que me encantaría cumplir y ojalá se pueda dar en algún momento", manifestó.
El apoyo familiar y un saludo especial a su abuelo
El regreso a la Liga Femenina también estuvo acompañado por el respaldo de su familia, que siguió de cerca las distintas etapas de su carrera deportiva. Durante la entrevista, la jugadora agradeció especialmente a sus padres, Darío y Marisol, y a sus seres queridos.
"El saludo es para toda mi familia, para mi papá, mi mamá, mi hermano Gian, mi abuelo, mis tíos, mis tías y mis primas. Todos los que siempre me acompañan, me apoyan y me incentivan a seguir adelante con mis sueños", expresó.
Entre los mensajes finales, Giorgio dedicó unas palabras especiales a su abuelo Wildo, de 90 años, quien continúa siguiendo su trayectoria y comparte con ella la pasión por el básquet. "Un saludo muy especial al abuelo Wildo, que siempre estuvo desde que soy chiquita y ahora, que tiene 90 años, sigue estando. Él es fanático de los triples y siempre me dice que, cuando ve partidos de la NBA, le gusta el último cuarto porque es cuando se define todo", contó.