REDACCIÓN ELONCE
El karting en Paraná tendrá una nueva jornada de pruebas comunitarias este domingo 22 de noviembre, desde las 10, en el Club de Volantes Entrerrianos. Leonardo Brondani explicó a Elonce cómo participar, los costos y las condiciones de seguridad. La entrada para el público será gratuita.
El karting en Paraná será protagonista este domingo 22 de noviembre de una nueva jornada de pruebas comunitarias en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos (CVE). La actividad comenzará a las 10, mientras que los primeros giros están previstos para las 11. La propuesta permitirá que pilotos de distintas edades y categorías prueben sus vehículos, realicen ajustes mecánicos y compartan una jornada deportiva. Además, el público podrá ingresar de manera libre y gratuita.
Leonardo Brondani, uno de los promotores de la iniciativa, brindó detalles durante una entrevista con el programa El Once Deportivo, de Elonce Radio & Streaming FM 98.7. Explicó que las pruebas surgieron a partir del interés de varios pilotos por recuperar un espacio para practicar la disciplina en el autódromo de la capital entrerriana.
“Quiero agradecer a toda la comisión del Club de Volantes Entrerrianos por su buena predisposición y por darnos un espacio en esta hermosa disciplina”, expresó Brondani, quien destacó el acompañamiento institucional para concretar la actividad.
Cómo serán las pruebas comunitarias de karting
La jornada tendrá una modalidad de entrenamiento, sin competencias oficiales. Los participantes podrán evaluar el rendimiento de sus vehículos, trabajar en la puesta a punto y adquirir experiencia en el circuito.
Este tipo de encuentros resulta especialmente útil para quienes se preparan para disputar campeonatos provinciales. También permite que pilotos de distintas categorías compartan la pista mediante turnos organizados.
“Es como normalmente se los conoce en los campeonatos, el fin de semana previo o el día anterior a que comiencen las actividades, donde uno puede ir a girar con el karting, a probar y en función de eso se hacen ajustes mecánicos o del piloto”, explicó.
Cuánto cuesta participar y cuáles son los requisitos
La inscripción tendrá un costo de 75.000 pesos por piloto, monto que incluye el seguro correspondiente y la presencia de una ambulancia durante las pruebas.
Cada corredor deberá presentarse con su propio karting y los elementos de seguridad obligatorios, entre ellos casco e indumentaria de protección. Además, recibirá una pulsera identificatoria vinculada con la cobertura del seguro.
“El costo es $75.000 y dentro de eso están todos los costos que requiere esta prueba, como el servicio de ambulancia y el seguro”, precisó Brondani. En cuanto a los espectadores, aclaró: “El único costo que se paga es el del piloto que va a girar en pista, el que sube al karting”.
Esperan alrededor de 20 pilotos
Los organizadores estimaron una participación cercana a los 20 corredores. La inscripción permanecerá abierta hasta el domingo, mientras que el formulario de preinscripción permitirá anticipar la cantidad de asistentes y organizar los turnos.
En la primera edición participaron más de 20 pilotos, provenientes de diferentes categorías. Algunos compiten habitualmente sobre asfalto y otros desarrollan su actividad en circuitos de tierra.
“En la primera hubo más de 20 kartings de todas las edades, de todos los niveles y de todas las categorías. Había pilotos que participan en asfalto y en tierra”, recordó el organizador.
La actividad incluirá a los pilotos más pequeños
Las pruebas estarán abiertas a corredores de distintas edades. Para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, los participantes más pequeños tendrán turnos diferenciados.
La organización establecerá intervalos entre las salidas a pista para permitir el enfriamiento de los motores y facilitar las tareas de mantenimiento. De esta manera, los equipos podrán realizar ajustes antes de volver al circuito.
“Si hay pequeños que se suman a la prueba, ellos salen mientras el resto aguarda y después se va intercalando”, señaló Brondani.
La realización dependerá de las condiciones meteorológicas
La posibilidad de lluvias durante el fin de semana largo mantiene atentos a los organizadores. Las precipitaciones ya provocaron inconvenientes en otras actividades del automovilismo provincial.
El autódromo abrirá sus puertas a las 10 para permitir el ingreso de los equipos y la preparación de los vehículos. Los entrenamientos comenzarán aproximadamente una hora después y se extenderán durante la jornada.
“Vamos a esperar hasta último momento mañana para ver cómo va a estar y en función de eso lo vamos a dar a conocer, ya sea por el grupo que tenemos, por Agustín y su medio de difusión o por el club”, indicó. Hasta el momento de la entrevista, la actividad continuaba programada para el domingo 22.
Buscan realizar pruebas mensuales durante 2027
La propuesta surgió de corredores que habitualmente viajaban a Santa Fe para entrenar. Ante esa situación, plantearon a las autoridades del Club de Volantes Entrerrianos la posibilidad de utilizar sus instalaciones.
Brondani destacó el acompañamiento de la comisión directiva y explicó que la continuidad dependerá de la participación de los pilotos, debido a los gastos de organización, asistencia sanitaria y seguros.
“La idea es poder, ahora que los días se han extendido por primavera y verano, llevarla a cabo una vez al mes”, manifestó sobre la posibilidad de mantener estos encuentros durante 2027.
El karting como semillero del automovilismo
El crecimiento de la disciplina en Entre Ríos fue otro de los aspectos destacados por el organizador. Actualmente, distintas categorías desarrollan competencias en localidades como Cerrito, Victoria y María Grande.
También mencionó el Campeonato Entrerriano de Karting, que se aproxima al cierre de su temporada y mantiene definiciones pendientes en varias categorías.
“Sabemos que Entre Ríos es una cuna de pilotos y qué mejor que nuestra ciudad y nuestro querido Club de Volantes Entrerrianos puedan tener al karting, que es la mejor escuela para el piloto”, sostuvo Brondani.
La jornada del domingo buscará fortalecer la actividad deportiva y ofrecer a los aficionados la posibilidad de observar los entrenamientos. Desde la organización reiteraron que el acceso para el público será gratuito, mientras que los pilotos interesados podrán inscribirse hasta el inicio de las pruebas.