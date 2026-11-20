Los octavos de final del Torneo Clausura comenzarán este viernes 20 de noviembre con el encuentro entre Vélez y Belgrano. El partido se disputará desde las 20 en el estadio José Amalfitani y abrirá la etapa que definirá a los ocho equipos que seguirán en carrera por el título.

Los 16 clasificados se enfrentarán a partido único, con localía para el mejor ubicado en la fase regular. La programación se extenderá hasta el miércoles 25 y contará con transmisiones de TNT Sports y ESPN Premium.

En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de dos períodos de 15 minutos. Si la igualdad continúa, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

Vélez y Belgrano abren la programación

El primer cruce tendrá como protagonistas a Vélez, tercero de la Zona A, y Belgrano, sexto de la Zona B. Yael Falcón Pérez será el árbitro, Héctor Paletta estará a cargo del VAR y el encuentro podrá verse por TNT Sports.

La actividad del Torneo Clausura continuará el sábado a las 15 con Defensa y Justicia frente a Barracas Central, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. Dirigirá Pablo Echavarría, con Bryan Ferreyra en el VAR, y transmitirá ESPN Premium.

Ese mismo día, desde las 17, Argentinos Juniors recibirá a Independiente en el estadio Diego Armando Maradona. Jorge Baliño será el juez principal, Fernando Echenique estará en la asistencia por video y la televisación corresponderá a TNT Sports.

River jugará el domingo y Boca cerrará los octavos

El domingo comenzará con Rosario Central ante Gimnasia de Mendoza, a las 16 en el Gigante de Arroyito. Leandro Rey Hilfer dirigirá el encuentro, acompañado por Germán Delfino en el VAR, y transmitirá ESPN Premium.

A las 19, River enfrentará a Lanús en el Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo y Gastón Monsón Brizuela en el VAR, por TNT Sports. La jornada finalizará a las 22 con Instituto ante Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes: dirigirá Darío Herrera, Yamil Possi estará en el VAR y emitirá ESPN Premium.

El lunes, a las 17, Gimnasia de La Plata recibirá a Newell’s con Nicolás Ramírez como árbitro y Sebastián Habib en el VAR, por TNT Sports. El miércoles, desde las 21, Boca cerrará la instancia ante Independiente Rivadavia en La Bombonera, con Luis Lobo Medina, José Carreras en el VAR y transmisión de ESPN Premium.

Cómo continúa el camino hacia la final

Una mitad del cuadro del Torneo Clausura reúne los cruces de Instituto-Huracán, River-Lanús, Argentinos Juniors-Independiente y Vélez-Belgrano. De ese sector saldrá uno de los finalistas.

La otra mitad está integrada por Rosario Central-Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia-Barracas Central, Boca-Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata-Newell’s. Si Central avanza, su próximo rival será el ganador del encuentro que se jugará en Florencio Varela.

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. La definición del campeonato se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con horario a confirmar.