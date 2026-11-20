Valerion, un perro mestizo rescatado al borde de la muerte en Misiones, se convirtió en uno de los tres únicos canes del Nordeste Argentino (NEA) con certificación internacional en detección de restos humanos. El animal había sido encontrado en un estacionamiento con graves lesiones en la piel y un estado de salud comprometido. Tras cuatro meses de tratamiento veterinario y un proceso de entrenamiento especializado, logró superar las evaluaciones internacionales realizadas entre el 12 y el 14 de noviembre.

La historia comenzó cuando el oficial ayudante Juan Emanuel Nauschuetz Díaz y su esposa, la oficial auxiliar Noelia Gisel Britez, ambos integrantes de la Policía de Misiones, encontraron al perro en condiciones críticas. La pareja decidió rescatarlo y hacerse cargo de su recuperación, sin imaginar que tiempo después se convertiría en un animal especializado para colaborar en investigaciones judiciales.

El tratamiento se desarrolló en el Instituto Municipal de Salud Animal (IMuSA) y se extendió durante cuatro meses, publicó Infobae. Con atención veterinaria, cuidados permanentes y recursos propios, los efectivos lograron que Valerion recuperara su salud y comenzara una nueva vida.

Lo encontraron enfermo y decidieron salvarle la vida

Antes de conocer a Valerion, el matrimonio ya tenía experiencia en el rescate de animales abandonados. Habitualmente recogían gatos callejeros, los asistían y luego buscaban familias dispuestas a adoptarlos.

Sin embargo, el mestizo fue el primer perro que rescataron. Su estado era especialmente delicado debido a las lesiones que presentaba en la piel y al deterioro de su condición general.

De perro callejero a integrante de una unidad K-9 (foto Infobae)

Durante los meses de recuperación, Juan Emanuel y Noelia comenzaron a descubrir características que llamaron su atención. El animal mostraba aptitudes que podían aprovecharse mediante un entrenamiento especializado.

Nauschuetz Díaz, quien se desempeña como instructor de canes K-9 en la Dirección Guardia de Infantería de la Policía de Misiones, contaba con experiencia en la formación de perros destinados a tareas de seguridad.

Su esposa, integrante de la Guardia de Subjefatura, también se involucró en cada etapa del cuidado y posterior entrenamiento del animal.

Cómo comenzó su entrenamiento para detectar restos humanos

En diciembre de 2025, la pareja decidió orientar la preparación de Valerion hacia una especialidad poco frecuente: la detección de olores asociados a restos humanos. Esta capacidad permite que perros entrenados colaboren en la búsqueda de personas desaparecidas y en investigaciones judiciales en las que resulta necesario localizar indicios biológicos.

A diferencia de otras especialidades caninas, este entrenamiento requiere que el animal aprenda a reconocer determinados olores y a diferenciarlos de múltiples estímulos presentes en el ambiente.

Valerion, el perro rescatado de la calle que logró una certificación internacional (foto Infobae)

El proceso demandó meses de trabajo sistemático, con ejercicios progresivos y prácticas en diferentes escenarios.

La preparación estuvo a cargo de sus rescatistas, quienes combinaron los conocimientos profesionales del instructor con una dedicación constante al desarrollo de las habilidades del perro.

Superó exigentes pruebas internacionales

El momento decisivo llegó entre el 12 y el 14 de noviembre de 2026, durante el sexto Seminario Internacional de Canes de Detección de Restos Humanos.

La actividad contó con la instrucción del doctor Mario Rosillo, especialista en odorología forense, y contempló distintas evaluaciones destinadas a comprobar las capacidades de los animales participantes.

Valerion debió resolver ejercicios de búsqueda en vehículos, identificar rastros de sangre previamente lavada en espacios cerrados y localizar olores específicos en grandes extensiones de terreno al aire libre.

Cada prueba exigía concentración, precisión y capacidad para distinguir el olor buscado entre numerosos estímulos.

Uno de los desafíos consistió en ignorar elementos distractores, como carne de pescado, para mantener la atención sobre el rastro que debía localizar.

El mestizo consiguió completar las evaluaciones y obtuvo la certificación internacional en detección de restos humanos.

Una tecnología especial y una forma particular de señalar los hallazgos

Durante las pruebas, Valerion utilizó una técnica conocida como marcación activa, que consiste en ladrar cuando identifica la fuente del olor que fue entrenado para detectar. Este comportamiento permite que el guía reconozca cuándo el perro encontró un posible indicio y pueda señalar el lugar para su posterior evaluación.

La capacitación también incorporó tecnología proveniente de Suiza, mediante el uso de polímeros especiales capaces de absorber olores de muestras biológicas por transferencia. Estos materiales permiten desarrollar ejercicios de entrenamiento sin necesidad de manipular directamente las muestras originales.

El procedimiento forma parte de las herramientas utilizadas para perfeccionar las capacidades de detección de los perros especializados.

De estar al borde de la muerte a ser uno de los tres perros especializados del NEA (foto Infobae)

“Lloramos, como los padres cuando ven que su hijo logra algo importante”

La certificación tuvo un significado especial para Juan Emanuel Nauschuetz Díaz y Noelia Gisel Britez, quienes habían acompañado al animal desde sus momentos más difíciles.

Para la pareja, el resultado representó la culminación de un proceso que comenzó con un rescate y continuó con meses de cuidados, recuperación y entrenamiento.

“Para nosotros fue un orgullo. Lloramos, como los padres cuando ven que su hijo logra algo importante. Él es especial para nosotros”, expresó el oficial al recordar el momento en que Valerion aprobó las evaluaciones.

El logro también posicionó al perro entre los pocos ejemplares de la región que cuentan con esta preparación reconocida internacionalmente.

Según la información difundida, solo otros dos canes del Nordeste Argentino poseen la misma certificación, lo que destaca el carácter especializado de su formación.

Una preparación destinada a ayudar en la búsqueda de personas

La elección de esta especialidad estuvo vinculada con una preocupación que compartían los dos policías: la situación de las familias que atraviesan la desaparición de un ser querido.

Los perros entrenados en detección de restos humanos pueden colaborar en procedimientos de búsqueda y aportar indicios relevantes para investigaciones judiciales.

Su capacidad olfativa permite reconocer determinados rastros biológicos en escenarios complejos, aunque los hallazgos deben ser evaluados y corroborados por los equipos especializados.

Nauschuetz Díaz también cuenta con experiencia en la capacitación de integrantes de distintas fuerzas de seguridad. Recientemente participó como instructor en un curso desarrollado en Jujuy, al que asistieron policías de cuatro provincias.

Esa trayectoria resultó importante para orientar el entrenamiento de Valerion hacia una tarea que requiere preparación constante y un vínculo de trabajo estrecho entre el animal y su guía.