La crecida del río Paraná obligó a trasladar ganado desde islas y tierras bajas del Litoral hacia lugares seguros. En Entre Ríos, los movimientos registrados alcanzan a 240.000 animales, mientras que Santa Fe concentra otro importante operativo de retiro de hacienda.

Los productores utilizan los campos insulares por su disponibilidad de pasturas y agua, que favorecen el engorde de los rodeos. Sin embargo, el avance del río redujo los sectores disponibles y obligó a reorganizar la ubicación de los animales.

El escenario asociado al fenómeno de El Niño afecta a distintas provincias y demanda tareas de coordinación para concretar los traslados. Además de retirar la hacienda, los productores deben atender las condiciones de alojamiento y el estado sanitario de los rodeos.

Entre Ríos trasladó animales de islas y campos bajos

El director de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber, precisó a Infobae que salieron 140.000 animales de las islas y otros 100.000 de establecimientos ubicados en tierras bajas. El funcionario explicó que las cifras surgen del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), perteneciente al Senasa.

Ese registro todavía contabiliza unas 162.000 cabezas en las islas entrerrianas. No obstante, Sieber advirtió que algunos productores podrían haber trasladado su ganado sin registrar aún el movimiento, por lo que ese número requiere una lectura cautelosa.

El RENSPA vincula a cada productor con su predio y su actividad productiva. La actualización de los movimientos permite conocer la distribución de los animales y acompañar las intervenciones ante la creciente del río Paraná.

Santa Fe concentra un amplio operativo de traslado

En Santa Fe, el secretario de Agricultura, Ignacio Mántaras, informó que fueron retiradas alrededor de 600.000 cabezas del área de riesgo. La provincia tenía unas 700.000 registradas en las islas bajo su jurisdicción.

Según el funcionario, entre 80.000 y 90.000 animales permanecen en el sector insular, resguardados en terrenos elevados. Las autoridades mantienen un seguimiento de esos rodeos y señalaron que el proceso de reubicación se encuentra bajo control.

La atención está puesta también en prevenir problemas sanitarios vinculados con la humedad, los anegamientos y el traslado hacia establecimientos continentales. El seguimiento del ganado continúa después de su salida de los campos afectados.

También hubo evacuaciones en Corrientes y Chaco

Los operativos alcanzaron a otras provincias del Litoral. Según los datos del Senasa citados en el relevamiento, hasta fines de octubre se habían trasladado unas 13.000 cabezas desde zonas anegables de Corrientes y alrededor de 8.000 en Chaco.

Los gobiernos provinciales implementaron procedimientos especiales para ordenar los movimientos, con colaboración de fuerzas federales y de las Fuerzas Armadas. Las cifras corresponden a distintos momentos del relevamiento, por lo que no constituyen un balance regional definitivo.

Mientras continúa la creciente del río Paraná, las tareas combinan el retiro de animales expuestos, la vigilancia de los que permanecen en zonas altas y el control sanitario de los rodeos reubicados. En Entre Ríos, los movimientos registrados ya reflejan el impacto del agua sobre la actividad ganadera.