La crecida del río Paraná en Bajada Grande provocó nuevas complicaciones en el sector donde funcionan los puestos de venta de pescado y los pescadores amarran sus embarcaciones. Durante la mañana de este jueves, se constató que entre cinco y seis viviendas presentan riesgo por la erosión del terreno y el socavamiento de sus cimientos, debido a la permanencia del agua y al oleaje. Ante esta situación, personal municipal y cadetes de la Policía de Entre Ríos trabajaron en la construcción de defensas con bolsas de arena.

Si bien el agua todavía no ingresó a las viviendas afectadas, el movimiento constante del río comenzó a desgastar el terreno sobre el que se encuentran construidas. La situación generó preocupación entre los pescadores, quienes advirtieron que la costa retrocedió progresivamente y que el agua se aproximó a la calle.

Durante una recorrida de Elonce por el lugar, se observaron los trabajos de contención destinados a proteger las construcciones más expuestas. Las tareas se concentraron en los sectores donde el terreno presenta mayor debilitamiento y donde las defensas colocadas anteriormente quedaron alcanzadas por la creciente.

Cadetes policiales y municipales refuerzan las defensas

El oficial subinspector Nahuel Vicentín, perteneciente a la Dirección de Institutos Policiales, explicó a Elonce que un grupo de cadetes participó de las tareas de protección de la costa junto con trabajadores municipales.

“En el día de la fecha están trabajando 12 cadetes de primero y segundo año. Ya venimos haciendo esta tarea desde el lunes”, precisó el funcionario policial.

Los trabajos comenzaron a las 8:30 y tenían como objetivo cubrir los sectores más vulnerables mediante la colocación de bolsas de arena. El personal continuaría con las tareas hasta completar la protección prevista para esa zona.

“La idea es cubrir toda la zona de defensa donde está la parte más debilitada”, señaló Vicentín, quien también destacó la participación de los futuros agentes en las tareas de asistencia a los vecinos.

Un pescador advirtió que el río está socavando su vivienda

Uno de los vecinos afectados es Sergio Granada, propietario de una vivienda donde también funciona una pescadería. Durante la recorrida, explicó que el avance del río no solamente comprometió su propiedad, sino también otros espacios utilizados por los pescadores del barrio.

“Acá con el agua tenemos problemas no solo yo, sino todos los pescadores, todos los muchachos. Se viene comiendo toda la costa hasta la calle prácticamente, y en mi casa está socavando toda la parte de abajo”, relató a Elonce.

Granada explicó que el oleaje, impulsado por el viento, agravó el desgaste del terreno y dificultó la protección de las construcciones. Aunque el nivel del río permanecía estacionario, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que llegara una nueva creciente.

“Con una mano de esta gente puede ser que podamos estar un poco más tranquilos. A pesar de que el río está estacionario, pero creo que va a estar así un par de días nada más, porque viene más agua de arriba”, expresó.

El pescador señaló que todavía conservaban una pequeña franja de terreno entre las construcciones y el agua, pero advirtió que un nuevo aumento del nivel podría agravar considerablemente la situación.

Las primeras defensas quedaron debajo del agua

Los vecinos habían comenzado a colocar bolsas de arena cuando se difundieron las primeras alertas por la creciente. Sin embargo, el avance del río fue más rápido que los trabajos y las estructuras de contención quedaron sumergidas antes de que pudieran completarlas.

Granada recordó que las tareas se habían iniciado con la intención de proteger la parte posterior de las viviendas, pero el aumento del caudal impidió continuar con normalidad.

“Nosotros empezamos una contención atrás, pero nos agarró el agua y no pudimos terminar. Ahora todas las bolsas que habíamos puesto están debajo del agua”, explicó.

El vecino sostuvo que deberán esperar a que descienda el nivel del río para evaluar en qué condiciones quedaron las primeras defensas. Mientras tanto, la prioridad es reforzar los sectores que todavía pueden protegerse y evitar que el oleaje continúe erosionando el terreno.

Preocupación por una nueva subida del Paraná

La situación en Bajada Grande presenta características similares a las registradas en Puerto Sánchez, donde vecinos, cadetes policiales y personal municipal también trabajaron en el fortalecimiento de defensas ante el avance del agua.

En el sector de pescadores de Bajada Grande, el principal problema no es por el momento el ingreso del agua a las casas, sino la pérdida de terreno y el debilitamiento de los cimientos, una situación que podría agravarse si el río vuelve a subir o persisten las condiciones de oleaje.

Crecida del Paraná: el agua socava los cimientos de seis viviendas en Bajada Grande

Los vecinos permanecen atentos a la evolución del Paraná y continúan colaborando con los trabajos preventivos. La colocación de bolsas de arena busca reducir el impacto del agua sobre las viviendas y los espacios donde desarrollan sus actividades laborales.

Mientras el personal municipal y los cadetes avanzaban con las defensas, los pescadores expresaron su preocupación por la estabilidad de sus propiedades y la posibilidad de que una nueva creciente alcance los sectores que todavía permanecen fuera del agua.