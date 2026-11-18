El Thompson, anegado por la crecida del Paraná.-

La altura del río Paraná se ubicó en 5,71 metros a las 7 de este miércoles 18 de noviembre en el puerto de Paraná y permanecía estacionaria, según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce. Aunque el curso de agua mostró una desaceleración en los últimos días, acumuló un incremento de 2,02 metros en apenas un mes, período durante el cual superó los niveles de alerta y evacuación y afectó a distintos sectores ribereños de la capital entrerriana.

El 18 de octubre, el río marcaba 3,69 metros en el puerto local. Desde entonces, inició un proceso de crecimiento que se intensificó durante la primera quincena de noviembre, con jornadas en las que el agua avanzó más de 20 centímetros.

Sin embargo, las últimas mediciones reflejaron un cambio de tendencia. Después de alcanzar los 5,70 metros, el Paraná comenzó a mostrar variaciones mínimas y períodos prolongados de estabilidad, en coincidencia con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA).

El río Paraná creció 2,02 metros en 30 días

Los registros de Prefectura permitieron reconstruir la evolución de la creciente durante el último mes y observar cómo se modificó la velocidad del ascenso.

Entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, un período de 18 días, el río subió 91 centímetros. Esto representó un promedio de aproximadamente 5,1 centímetros diarios.

En cambio, durante los diez días siguientes, hasta el 16 de noviembre, el incremento fue de 106 centímetros, equivalente a 10,6 centímetros por día.

De esta manera, el ritmo de crecimiento se duplicó durante ese segundo período, que concentró más de la mitad de la suba acumulada en ambos tramos.

El río duplicó su ritmo de crecimiento en Paraná, durante noviembre (fuente Prefectura)

Cuándo superó los niveles de alerta y evacuación

Uno de los momentos más significativos de la creciente ocurrió durante la primera semana de noviembre, cuando el Paraná alcanzó los umbrales establecidos para activar las distintas etapas de prevención.

El 7 de noviembre, el río llegó a los 4,70 metros, nivel de alerta en el puerto de Paraná.

Solo dos días después, el 9 de noviembre, alcanzó los 5 metros, marca correspondiente al nivel de evacuación.

Esto significó que el río subió 30 centímetros en apenas 48 horas, en un período en el que el avance del agua comenzó a generar mayores complicaciones en las zonas bajas.

Desde el 9 de noviembre hasta la medición de este miércoles, el Paraná sumó otros 71 centímetros.

La evolución reflejó la intensidad que alcanzó la creciente durante la primera mitad del mes, antes de comenzar a desacelerarse.

La jornada en la que el río subió 22 centímetros

El mayor incremento diario destacado en los registros analizados se produjo entre las 00:00 del 11 y las 00:00 del 12 de noviembre.

Durante esas 24 horas, la altura pasó de 5,32 a 5,54 metros, lo que representó una suba de 22 centímetros en un solo día.

Ese avance contrastó con el comportamiento observado durante las jornadas más recientes, cuando las variaciones comenzaron a reducirse.

Entre el 9 y el 16 de noviembre, el río acumuló una suba de 74 centímetros, lo que confirmó la intensidad del fenómeno durante esa semana.

Sin embargo, después de ese período, las mediciones comenzaron a mostrar una tendencia hacia la estabilidad.

Creciente del Paraná en Bajada Grande (archivo Elonce del 13/11)

El crecimiento se desaceleró en los últimos días

Los datos de Prefectura mostraron que el río Paraná redujo considerablemente su velocidad de ascenso durante las últimas jornadas.

Entre las 00:00 del 16 y las 00:00 del 17 de noviembre, la altura aumentó apenas un centímetro, una variación muy inferior a los 22 centímetros registrados entre el 11 y el 12.

Además, entre el mediodía del domingo y el mediodía del lunes, el río se mantuvo en 5,69 metros durante nueve mediciones consecutivas.

Finalmente, este miércoles a las 7, el nivel se ubicó en 5,71 metros y permanecía estacionario.

Si bien estos registros indicaron una desaceleración, el río continuó por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros para el puerto de Paraná.

Por ese motivo, la estabilización no significó que hubieran desaparecido las complicaciones en las zonas ribereñas.

Qué anticipó el INA sobre la evolución del río Paraná

El Instituto Nacional del Agua difundió este martes nuevas proyecciones sobre el comportamiento del río en el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario.

Según las estimaciones del organismo, el Paraná podría ubicarse cerca de los 5,66 metros el 24 de noviembre y descender hasta aproximadamente 5,37 metros el 1º de diciembre.

Estas cifras representaron una perspectiva de disminución gradual, aunque el río continuaría por encima del nivel de evacuación durante parte del período proyectado.

En su informe hidrológico, el INA explicó que comenzaban a observarse señales de atenuación del ascenso. “Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná-Rosario, se observa gradual atenuación del ascenso en Santa Fe/Paraná, con marcas en aguas medias altas, por encima de lo normal para la época del año”, indicó el organismo.

El reporte señaló que el río estaba ingresando en una etapa de culminación del efecto de la onda de crecida que transitaba por la cuenca.

Creciente del Paraná en Bajada Grande (archivo Elonce del 13/11)

El río podría continuar por encima del nivel de evacuación

El INA advirtió que la estabilización del río no necesariamente implicaría un descenso inmediato ni una rápida normalización de las zonas afectadas.

“Actualmente, en Santa Fe/Paraná se observa excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación”, precisó el organismo nacional.

Para los siguientes siete días, el informe anticipó que el río podría continuar con oscilaciones y una disminución progresiva del ritmo de crecimiento.

“Durante los próximos siete días se prevé que desarrolle la culminación, atenuándose progresivamente, estabilizándose y oscilando, en aguas medias altas”, señaló.

En cuanto al período de entre siete y 14 días, el organismo contempló la posibilidad de un leve descenso, aunque sin abandonar necesariamente los niveles elevados.

“Con perspectiva en plazo de 7 a 14 días de continuar oscilante, posiblemente con leve descenso y todavía con permanencia por encima de marcas de Evacuación o Alerta”, detalló el INA.

El organismo también explicó que el volumen de agua acumulado en la cuenca podía prolongar el fenómeno.

“Es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen, así como los tiempos de residencia, dado el significativo volumen en tránsito y el aporte sostenido desde las áreas generadoras de caudal”, sostuvo.

La altura del Paraná en los puertos entrerrianos (fuente Prefectura)

Las alturas del río Paraná en Entre Ríos

En La Paz, el río Paraná alcanzó los 6,24 metros y permaneció estacionario. La altura superó en nueve centímetros el nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros.

En Hernandarias, el río llegó a 6,42 metros y también se mantuvo estacionario. La medición representó 42 centímetros por encima del umbral de evacuación, fijado en seis metros.

Por su parte, en Diamante, el Paraná registró 5,85 metros, con una tendencia estacionaria. El nivel superó en 35 centímetros la marca de evacuación de 5,50 metros.

En Victoria, el río Paraná alcanzó los 4,74 metros, lo que representó 14 centímetros por encima del nivel de alerta. La localidad todavía se encontraba por debajo del umbral de evacuación. De acuerdo con las referencias informadas, ese nivel se ubica en 5,10 metros, por lo que faltaban 36 centímetros para alcanzarlo.

En Santa Elena, el río registró 6,39 metros y mostró una tendencia descendente respecto de la medición del martes. A diferencia de otras localidades entrerrianas, el nivel permaneció por debajo de los umbrales de alerta y evacuación, establecidos en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.