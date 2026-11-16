REDACCIÓN ELONCE
La olla comunitaria en Puerto Sánchez asiste a unas 12 familias que no pueden trabajar debido al avance del río. Desde el merendero Melenitas Despeinadas explicaron a Elonce cómo sostienen la ayuda mediante donaciones y solicitaron alimentos para continuar cocinando.
La olla comunitaria en Puerto Sánchez se convirtió en un espacio fundamental de asistencia para las familias afectadas por la creciente del río Paraná. Desde el merendero Melenitas Despeinadas, un grupo de vecinas prepara alrededor de 60 porciones de comida por día para quienes no pueden desarrollar sus actividades laborales y para las personas que colaboran con las tareas de contención del agua en el barrio. La iniciativa se sostiene mediante donaciones y el trabajo solidario de la comunidad.
En diálogo con Elonce, Mariana Ríos y Eliana Cardoso explicaron cómo se organizaron para acompañar a los vecinos que enfrentan dificultades económicas debido al avance del río. La asistencia comenzó la semana pasada y se concentra especialmente en las familias que dependen de la pesca y de los emprendimientos gastronómicos de la zona.
“Desde que empezamos a trabajar en la contención del terraplén por la crecida del río, comenzamos a cocinar para las personas que trabajan durante el día, la tarde y a veces la noche, y para los vecinos que están directamente afectados por la creciente, que no pueden pescar ni trabajar”, relató Ríos.
Preparan alrededor de 60 platos de comida por día
La referente del merendero explicó que el operativo solidario se sumó a las actividades habituales que desarrolla la organización. En esta oportunidad, la prioridad está puesta en quienes sufrieron una interrupción de sus ingresos debido a la creciente. “Desde la semana pasada venimos cocinando todas las noches para estos vecinos, además de lo que hacemos normalmente con la olla comunitaria para una mayor cantidad de familias”, señaló.
Actualmente, la organización prepara aproximadamente 60 porciones diarias, aunque la cantidad varía de acuerdo con las necesidades de cada jornada. “Son unas 12 familias. A veces son más, a veces menos, porque depende de la gente que trabaja durante el día y de las familias que retiran la comida. Calculamos unas 60 porciones”, precisó.
La situación económica de los habitantes de Puerto Sánchez se agravó porque numerosos pescadores no pudieron continuar con sus tareas habituales. También permanecieron cerrados algunos comedores y puestos de venta de alimentos ubicados en los sectores más comprometidos por el agua.
La creciente agravó las dificultades de los pescadores
Ríos explicó que el incremento de la demanda de asistencia alimentaria había comenzado antes del avance más reciente del río, debido a las dificultades laborales que atravesaban distintas familias. “Veníamos recibiendo un aumento en la demanda, no solamente de comida y leche, sino también de harina, yerba y azúcar para poder pasar los días. Muchos no estaban pudiendo pescar, habían perdido sus herramientas o no podían desarrollar sus actividades laborales”, contó.
Ante este escenario, el merendero reorganizó sus tareas para concentrar los esfuerzos en las familias directamente perjudicadas por la creciente y en quienes trabajan diariamente para reforzar las defensas del barrio.
La continuidad de la asistencia depende principalmente de los alimentos que llegan mediante colaboraciones particulares y de distintas organizaciones. “Todo se sostiene con donaciones que recibimos de amigos, familiares, compañeros, una iglesia, una agrupación, Patronato Solidario y vecinos. Nos acercan alimentos y carne para que podamos seguir cocinando”, detalló.
Solicitan donaciones para mantener la olla comunitaria
Desde la organización advirtieron que necesitarán continuar con la asistencia durante los próximos días, ya que todavía no existe certeza sobre cuándo podrán retomarse las actividades económicas afectadas. “Necesitamos más donaciones porque esto se va a mantener durante muchos días. No sabemos hasta cuándo la gente tendrá que seguir trabajando en el terraplén sin poder salir a pescar, abrir sus puestos de comida o desarrollar sus emprendimientos”, expresó Ríos.
Entre los alimentos que necesitan mencionaron fideos, arroz, aceite, puré de tomate, sal, condimentos, verduras y diferentes tipos de carne, como pollo, carne picada y cerdo.
Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse al sector de calle del Pescador, al final de Puerto Sánchez, donde se encuentran los últimos comedores. También pueden comunicarse al teléfono 3435145563 o mediante las redes sociales del merendero Melenitas Despeinadas.
Una familia tuvo que abandonar preventivamente su vivienda
Durante la recorrida de Elonce, otra vecina del barrio, identificada como Élida, contó cómo enfrentaron el avance del agua y las tareas realizadas para proteger las viviendas. “Mi hermana fue la única que tuvo que sacar todas sus cosas. Se trasladó a la parte delantera de la vivienda, donde dormía su hijo, para salvar las pocas pertenencias que tenía. Esta es la tercera evacuación que atravesamos”, relató.
La mujer explicó que su hermana decidió trasladarse de manera preventiva para resguardar sus pertenencias. Según indicó, hasta ese momento era la única familia de ese sector que había tenido que abandonar su vivienda.
“Fue una sola familia. A las demás no les llegó el agua a las casas porque pudimos actuar a tiempo”, sostuvo.