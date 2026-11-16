El Gobierno confirmó el aumento docente por decreto y dio por finalizada la negociación paritaria

El aumento salarial docente en Entre Ríos se implementará por decreto, luego de que los cuatro gremios rechazaran la última propuesta presentada por el Gobierno provincial. Así lo anunciaron este lunes los ministros Manuel Troncoso, de Gobierno y Trabajo, y Fabián Boleas, de Economía y Servicios Públicos, junto a Carlos Cuenca, presidente del Consejo General de Educación (CGE), durante una conferencia de prensa en la que confirmaron el cierre de la instancia paritaria y la aplicación de los incrementos con los haberes de noviembre.

Troncoso sostuvo que la administración provincial considera que la propuesta representa el máximo esfuerzo presupuestario posible. "Nosotros trasladamos una oferta y, como toda oferta, entendemos que es perfectible, pero a pesar de esto entendemos que es una buena oferta", manifestó, al recordar que los sindicatos rechazaron el ofrecimiento luego de debatirlo en sus asambleas y congresos.

El funcionario reconoció las dificultades económicas que atraviesa el sector educativo. "Somos plenamente conscientes de que ha habido un deterioro en el salario docente", afirmó. Sin embargo, remarcó que la Provincia enfrenta restricciones financieras para afrontar los gastos corrientes, las obras públicas y las políticas estatales, mientras mantiene abierto el diálogo salarial.

Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo (Elonce)

Cómo será el aumento que se aplicará por decreto

Por su parte, Boleas detalló que la propuesta contempla un incremento salarial del 4%, junto con una actualización de los conceptos de FOPID y Conectividad, que alcanzarán conjuntamente los $200.000 para jornada simple y $340.000 para jornada completa.

Además, el salario mínimo garantizado pasará de $910.000 a $1.000.000, mientras que los docentes con más de diez años de antigüedad recibirán una suma de $50.000, en reemplazo del concepto que venían percibiendo.

"Se va a implementar por decreto, para que los docentes puedan cobrar ya su salario de noviembre con este incremento", confirmó el ministro de Economía. También explicó que la decisión busca incorporar la actualización en el aguinaldo de diciembre, sin distribuir el aumento entre ambos meses.

Fabián Boleas, ministro de Trabajo y Servicios Públicos (Elonce)

No habrá reunión paritaria el 20 de noviembre

Durante la conferencia, Cuenca confirmó que el Gobierno presentó una nota ante la Secretaría de Trabajo para formalizar el cierre de esta instancia de negociación. En consecuencia, quedó sin efecto la reunión prevista para el próximo 20 de noviembre.

"Hoy se dio el cierre, ya enviamos a la Secretaría de Trabajo la nota dando el cierre de este encuentro paritario", precisó. Según explicó, ese procedimiento permitirá avanzar con el decreto que habilitará la liquidación de los incrementos.

Troncoso sostuvo que el Gobierno no había reservado margen para mejorar la propuesta. "Fuimos con lo que teníamos y lo dejamos muy claro, que esto era el techo que podíamos ofrecer", expresó, al justificar la decisión de aplicar unilateralmente la actualización salarial.

Carlos Cuenca, presidente del CGE (Elonce)

Cuándo volverán a negociar los salarios docentes

Pese al cierre de la negociación actual, los funcionarios aseguraron que existe el compromiso de convocar nuevamente a los gremios dentro de aproximadamente 60 días para abordar una recomposición progresiva del poder adquisitivo.

El presidente del CGE indicó que el objetivo es retomar las conversaciones antes del comienzo del ciclo lectivo 2027. También defendió los componentes de FOPID y Conectividad frente a los cuestionamientos sindicales sobre su carácter no remunerativo y su impacto en los haberes jubilatorios.

El Gobierno sostuvo que la medida permitirá trasladar el incremento a los recibos de sueldo sin nuevas demoras. En tanto, el conflicto salarial continúa marcado por el rechazo gremial a una propuesta que las autoridades provinciales consideran el máximo esfuerzo económico disponible.