Secuestraron una camioneta robada con patente paraguaya e incautaron dinero que trasladaba

La Toyota Hilux fue interceptada en el puesto vial de Brazo Largo. Tenía pedido de secuestro en Buenos Aires y circulaba con documentación presuntamente falsa. El conductor, de nacionalidad paraguaya, quedó detenido.
Una camioneta Toyota Hilux 4x4 con pedido de secuestro por hurto agravado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue interceptada durante un control policial realizado este domingo, alrededor de las 21:15, en el puesto vial de Brazo Largo, ubicado sobre el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12, en el departamento Islas del Ibicuy. El conductor, un ciudadano paraguayo de 47 años, quedó detenido.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, quienes realizaban controles de vehículos y pasajeros que ingresaban a la provincia.
Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de la camioneta, que circulaba con chapas patentes de Paraguay. Además del conductor, viajaban dos acompañantes que habían abordado el vehículo en inmediaciones del peaje de Zárate.
Cómo descubrieron que la camioneta tenía pedido de secuestro
Al solicitar la documentación obligatoria, el conductor presentó una licencia de conducir y una cédula de identificación del automotor emitidas en Paraguay.
Sin embargo, los policías realizaron una inspección física del vehículo y verificaron la numeración del chasis mediante el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
El procedimiento permitió establecer que el número de chasis correspondía a un vehículo registrado en Argentina, pese a que la camioneta exhibía una matrícula paraguaya.
Al profundizar las verificaciones, los efectivos constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde el 6 de noviembre de 2026, solicitado por la División Comisaría Vecinal 14 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida estaba vinculada con una investigación por el delito de hurto agravado, contemplado en el artículo 163, inciso 6, del Código Penal argentino.
Secuestraron dinero argentino, guaraníes y un celular
Tras confirmar la situación del vehículo, los efectivos dieron intervención al fiscal auxiliar de turno de la Fiscalía de Villa Paranacito, quien dispuso el secuestro de la camioneta y la detención del conductor.
Posteriormente, los policías realizaron una requisa personal y vehicular autorizada por el Juzgado de Transición y Garantías Nº 1 de Gualeguaychú.
Durante el procedimiento secuestraron 311.010 pesos argentinos en efectivo; 106.000 guaraníes paraguayos (equivalentes a 26.322,56 pesos argentinos); un teléfono celular Samsung Galaxy A13 y documentación.
Tanto el conductor detenido como la camioneta y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.
Investigan una modalidad utilizada para trasladar vehículos robados
Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que el procedimiento permitió detectar una modalidad que ya había sido identificada en otros operativos realizados durante este año.
Según indicaron, en lo que va del 2026 se secuestraron cuatro vehículos bajo el mismo mecanismo, que consiste en utilizar patentes y documentación extranjera presuntamente apócrifa para circular con rodados sustraídos en Argentina.
La maniobra buscaría dificultar la identificación de los vehículos durante los controles viales y fronterizos.