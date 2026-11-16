Un hombre fue apuñalado en Viale y detuvieron al sospechoso tras operativo en Ruta 18

La víctima, de 46 años, sufrió heridas en el abdomen, una mano y la espalda. Fue derivada al Hospital San Martín, donde ingresó a cirugía. La Policía detuvo a un hombre de 31 años y secuestró dos armas blancas.
Un hombre de 46 años fue apuñalado en Viale durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Martín de Paraná. El ataque ocurrió alrededor de las 3, en una vivienda de calle Francisco Ramírez al 487. Tras un operativo de búsqueda, la Policía detuvo al presunto agresor, de 31 años.
La víctima sufrió tres heridas de arma blanca en el sector izquierdo del abdomen, una en una mano y otra en la espalda. Inicialmente fue atendido en el Hospital Castilla Mira de Viale, donde se encontraba consciente, y posteriormente fue derivado al Hospital San Martín, donde ingresó a cirugía.
Según informó la Jefatura Departamental Paraná, un llamado anónimo alertó sobre la agresión. Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron la vivienda sin ocupantes, con las puertas abiertas y rastros de sangre en el suelo.
Detuvieron al sospechoso cerca de la Ruta 18
Tras conocerse el ataque, personal de la Comisaría de Viale inició un operativo de búsqueda para localizar al presunto agresor, de 31 años, quien se encuentra en situación de calle.
Los efectivos constataron que no estaba en el domicilio de su madre y posteriormente realizaron un patrullaje en inmediaciones de la vivienda de su padre, quien posee un comercio dedicado a la carnicería y elaboración de chacinados sobre la Ruta Nacional 18.
Durante el procedimiento, el sospechoso fue interceptado por personal policial a unos 1.000 metros del lugar, cuando se desplazaba en dirección a la ruta, aproximadamente a la altura del kilómetro 52.
La fiscal de Delitos Complejos, Paola Farino, dispuso su aprehensión y posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales.
Secuestraron dos cuchillos durante la investigación
Por disposición de la Fiscalía, intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del ataque.
Durante el procedimiento se secuestraron una cuchilla de aproximadamente 37 centímetros, con hoja metálica y mango de madera, y un cuchillo metálico de unos 23 centímetros.
También intervino el médico policial de turno y se dispuso el secuestro de la ropa de la víctima, procedimiento en el que participó personal de comisaría segunda.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, bajo la intervención de Paola Farino, y fue caratulada inicialmente como tentativa de homicidio.