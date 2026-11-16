Dos hombres fueron golpeados en Paraná y uno permanece en estado crítico

Los ataques ocurrieron durante la madrugada y la tarde del domingo. Ambas víctimas sufrieron golpes en la cabeza y fueron hospitalizadas. Investigan los hechos violentos.
Dos violentas agresiones se registraron este domingo en la ciudad de Paraná, y dos hombres tuvieron que ser hospitalizados.
El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 5:30, en un pasillo ubicado al final de calle Pichón Sánchez. Allí, un joven de 20 años sufrió una grave lesión en el cráneo luego de ser golpeado con una botella de vidrio.
Según la información policial, cerca de las 7:30, la madre de la víctima, de 40 años, radicó la denuncia en representación de su hijo. El joven quedó internado en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones.
Tras el violento ataque, la policía logró establecer la identidad y el domicilio del hombre señalado como presunto responsable de la agresión.
En la causa intervino la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Paola Farinó, quien solicitó el informe médico correspondiente para conocer la evolución del paciente.
Debido a la gravedad del cuadro clínico, también se dio intervención a la División Homicidios, que trabaja en el esclarecimiento del ataque y las circunstancias en las que se produjo.
Atacaron a un hombre en plena calle
El segundo episodio ocurrió alrededor de las 19 del domingo, sobre calle Valentín Denis, donde un hombre fue brutalmente golpeado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta.
De acuerdo con los primeros datos, la víctima habría sido interceptada por los ocupantes del rodado, quienes la atacaron con un elemento contundente, que podría tratarse de un palo o un bate. Los agresores le propinaron golpes en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.
Como consecuencia de la agresión, el hombre quedó inconsciente en la vía pública. Personal del servicio de emergencias y efectivos policiales acudieron al lugar para asistirlo.
Luego de recibir las primeras atenciones, el hombre fue trasladado al hospital San Martín de Paraná, donde quedó internado bajo observación y atención médica, indica Reporte 100.7.
Los dos atacantes escaparon a bordo de la motocicleta tras la agresión y, hasta el momento de la información proporcionada, no se había confirmado su identificación.
La Policía y la Fiscalía tomaron intervención en el caso e iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer qué motivó la agresión.