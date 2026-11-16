Paritaria docente: cuánto cobrarían los maestros con el aumento propuesto por el Gobierno

La propuesta salarial que el Gobierno de Entre Ríos presentó a los gremios docentes la semana pasada, contempla un aumento remunerativo del 4%, un salario mínimo garantizado de un millón de pesos y modificaciones en los adicionales por antigüedad, Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad.

Pero la oferta fue rechazada por AGMER, AMET, SADOP y UDA durante la audiencia paritaria del viernes 13 de noviembre. Si bien la negociación tendrá una nueva instancia el viernes 20, el Gobierno provincial dará este lunes una conferencia de prensa, con el objetivo de explicar los alcances de la oferta rechazada.

Cuánto cobraría un maestro de jornada simple

Uno de los cambios principales fue la elevación del salario mínimo garantizado para el cargo testigo, correspondiente a un maestro de jornada simple sin antigüedad.

Según la propuesta, el ingreso neto pasaría de $910.000 a $1.000.000 mensuales, una diferencia de $90.000. Ese importe incluye Fopid y Conectividad y corresponde al salario de bolsillo, una vez descontados los aportes obligatorios.

Para docentes que perciben ingresos superiores al mínimo, el cálculo es diferente: el incremento del 4% se aplicaría sobre los conceptos remunerativos de octubre, a lo que se sumarían las modificaciones de los adicionales correspondientes.

Los cambios para jornada simple y completa

La oferta también estableció nuevos importes para el Fopid y el adicional por Conectividad, dos componentes de los ingresos docentes.

Para los docentes de jornada simple, la suma de Fopid y Conectividad pasaría de $149.018 a $200.000 mensuales. Esto representaría un incremento de $50.982 en ambos conceptos.

En el caso de los docentes de jornada completa, los adicionales aumentarían de $238.436 a $340.000, lo que significaría una diferencia de $101.564 mensuales.

Por otra parte, el adicional identificado como Código 025, destinado a docentes con diez o más años de antigüedad, pasaría de $25.000 a $50.000. De esta manera, el incremento propuesto para ese concepto sería de $25.000.

En jornada simple, los $200.000 propuestos se distribuirían entre $116.702 de Fopid y $83.296 de Conectividad. Para jornada completa, los valores serían de $197.403 y $142.597, respectivamente.

Estas diferencias corresponden exclusivamente a los conceptos indicados y no representan el aumento total del salario de bolsillo, que depende de la situación de cada trabajador.

Qué pasaría con los docentes de mayor antigüedad

La propuesta incluye la duplicación del adicional remunerativo establecido por el Decreto 500/2026, identificado como Código 025, destinado a docentes con diez o más años de antigüedad.

El importe pasaría de $25.000 a $50.000. Al tratarse de una suma remunerativa y bonificable, su modificación también incidiría en otros componentes de la liquidación salarial.

El Gobierno señaló que los incrementos remunerativos repercutirían en el cálculo del medio aguinaldo de diciembre.

Por qué los gremios rechazaron la oferta

AGMER cuestionó la composición de la propuesta y consideró insuficiente el incremento remunerativo frente a la evolución de los salarios y la inflación.

El sindicato también objetó el peso de los conceptos no remunerativos, debido a que no generan los mismos aportes al sistema previsional ni tienen idéntico efecto sobre los haberes jubilatorios.

Tras el rechazo de los cuatro gremios, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el viernes 20 de noviembre, en la que continuará la negociación salarial.