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Retuvieron 16 motos y secuestraron un auto por alcoholemia positiva en Concordia

La Policía realizó operativos de tránsito en la Zona Verde y la Costanera de Concordia. Detectaron distintas infracciones y un conductor dio positivo en alcoholemia.

16 de Noviembre de 2026
Retuvieron 16 motos y secuestraron un auto en controles de tránsito
Retuvieron 16 motos y secuestraron un auto en controles de tránsito

La Policía realizó operativos de tránsito en la Zona Verde y la Costanera de Concordia. Detectaron distintas infracciones y un conductor dio positivo en alcoholemia.

Durante la madrugada de este lunes, se realizó un operativo de control vehicular en la ciudad de Concordia y se retuvieron 16 motos por infracciones a las normas de tránsito y se secuestró un automóvil cuyo conductor dio positivo en un test de alcoholemia.

 

Los procedimientos se desarrollaron en los sectores de Zona Verde y Costanera, con la participación de efectivos de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia.

 

Según informó la Policía, las 16 motocicletas fueron retenidas por diferentes incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. En tanto, durante uno de los controles, los agentes realizaron una prueba de alcoholemia al conductor de un automóvil, que arrojó resultado positivo de 2.27g/L, por lo que se procedió al secuestro del vehículo.

Intentos de evasión durante los controles

Desde la fuerza señalaron que, durante este tipo de operativos, algunos conductores intentaron evitar las inspecciones y darse a la fuga.

 

En ese sentido, indicaron que la intervención coordinada del personal policial permitió abordar estas situaciones y garantizar la continuidad de los procedimientos preventivos.

 

Temas:

Concordia controles de tránsito operativo policial Motocicletas retenidas
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