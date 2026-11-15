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Policiales Malestar por la reiteración de hechos delictivos

Indignación en Nogoyá por el robo a Cáritas: recuperaron alimentos y frazadas pero el sospechoso quedó libre

El robo a Cáritas en Nogoyá generó indignación por tratarse de una institución dedicada a ayudar a familias necesitadas. La Policía recuperó alimentos y frazadas e identificó a un sospechoso de 32 años, señalado además por otros hechos delictivos. Tras ser identificado, quedó en libertad.

15 de Noviembre de 2026
Robo a Cáritas en Nogoyá
Robo a Cáritas en Nogoyá Foto: (PER)

El robo a Cáritas en Nogoyá generó indignación por tratarse de una institución dedicada a ayudar a familias necesitadas. La Policía recuperó alimentos y frazadas e identificó a un sospechoso de 32 años, señalado además por otros hechos delictivos. Tras ser identificado, quedó en libertad.

El robo a Cáritas en Nogoyá provocó indignación entre integrantes de la institución y vecinos de la ciudad, debido a que los elementos sustraídos estaban destinados a una organización que brinda asistencia solidaria a la comunidad. Aunque la Policía logró recuperar alimentos y frazadas e identificar al presunto responsable, el hombre de 32 años quedó en libertad por disposición judicial.

 

 

El hecho generó especial malestar porque, más allá del valor económico de lo robado, los productos pertenecían a una entidad que trabaja para acompañar a personas y familias que necesitan ayuda. Además, surgieron denuncias sobre otros episodios delictivos que habrían tenido como protagonista al mismo sospechoso.

 

La investigación comenzó el viernes 7 de noviembre, cuando efectivos policiales encontraron una bolsa abandonada en calle Güemes, entre Córdoba y Coronel Rodríguez, que contenía seis botellas de aceite de girasol. El análisis de cámaras de seguridad permitió observar a un hombre trasladando esos elementos.

 

Recuperaron alimentos y frazadas sustraídos a Cáritas

 

A partir de las imágenes registradas en Moreno y La Rioja, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó tareas que permitieron identificar al sospechoso y vincularlo con el robo a la institución.

 

 

Durante los procedimientos, los efectivos recuperaron dos frazadas de tela polar y un fardo con doce cajas de puré de tomate, además de las seis botellas de aceite encontradas previamente.

 

Sin embargo, la fiscal de turno dispuso que el hombre fuera trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación y constatación de prendas. Posteriormente, recibió una citación para designar abogado defensor y recuperó la libertad.

 

Fuerte indignación y reclamos por mayor seguridad

 

La decisión generó malestar en el entorno de Cáritas. Según informó el medio Paralelo32, un familiar de uno de sus responsables cuestionó públicamente la situación y expresó: "Me queda la sensación que estamos viviendo de manera torcida, que las cosas funcionan al revés, que los ciudadanos que intentan aportar algo a la comunidad no estamos siendo cuidados".

 

Según su testimonio, el mismo individuo también habría cometido dos delitos en la vivienda del director de Cáritas durante los días posteriores al robo, acumulando tres episodios en menos de una semana. Estas acusaciones corresponden al relato del familiar y no implican una determinación judicial de responsabilidad.

 

 

"Necesitamos acciones concretas que prevengan, necesitamos estar tranquilos, a salvo y seguros para que quienes prestan servicio de manera solidaria no sufran intimidaciones ni hostigamientos", reclamó.

 

El caso puso de manifiesto la preocupación de quienes colaboran con la institución y reclaman mayores garantías de seguridad para continuar desarrollando su tarea solidaria.

Temas:

Nogoyá Cáritas Robo inseguridad
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