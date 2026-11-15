Rossi ganó la final del TC y Werner terminó 38º tras un toque con Mangoni

Matías Rossi consiguió su 27ª victoria en el Turismo Carretera y se metió en la pelea por la Copa de Oro. El paranaense Mariano Werner finalizó 38º tras protagonizar un incidente con Santiago Mangoni, que fue sancionado posteriormente.
Matías Rossi ganó la final del Turismo Carretera en Río Cuarto, correspondiente a la 14ª fecha del campeonato 2026, y sumó puntos importantes para la definición de la Copa de Oro. El piloto del Toyota Camry se impuso este domingo en el autódromo cordobés, mientras que el paranaense Mariano Werner terminó en el 38º puesto, después de protagonizar un toque con Santiago Mangoni durante las primeras vueltas de la competencia.
Rossi, integrante del Pradecon Racing, consiguió su 27ª victoria en la categoría y volvió a lo más alto del podio después de más de tres años. Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, finalizó segundo, mientras que Otto Fritzler, al volante de un Mercedes-Benz, completó los tres primeros lugares.
La carrera también resultó determinante para el campeonato, ya que quedaron definidos los 16 pilotos que competirán por el título en la última fecha de la temporada. Julián Santero llegará como líder de la Copa de Oro al Gran Premio Coronación, que se disputará en La Plata.
Mariano Werner protagonizó un toque con Santiago Mangoni
El piloto entrerriano quedó involucrado en una maniobra que generó polémica durante la segunda vuelta de la final disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Werner y Santiago Mangoni se engancharon en una de las curvas del circuito, cuando el Ford Mustang del paranaense tocó el sector derecho del Chevrolet Camaro número 7, cerca de una de sus ruedas.
Como consecuencia del contacto, Mangoni sufrió un trompo que lo obligó a dejar pasar al resto de los competidores y comenzar una remontada desde las últimas posiciones. Los comisarios deportivos decidieron investigar el episodio mediante las cámaras a bordo de ambos vehículos y las imágenes de la transmisión televisiva, con el objetivo de determinar si correspondía aplicar alguna sanción. Finalmente, fue recargado.
Finalmente, Mariano Werner cruzó la meta en el 38º lugar, un resultado que le impidió sumar una cantidad importante de puntos en la penúltima competencia del campeonato.
😱 ¡TOQUE DE WERNER Y TROMPO DE MANGONI! 📌 El entrerriano y el balcarceño peleaban por la 20° posición de la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto. https://t.co/U27I7nVjEv— SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026
Matías Rossi volvió al triunfo después de más de tres años
El piloto de Del Viso había comenzado el fin de semana con el quinto puesto en la clasificación del sábado. Sin embargo, las sanciones aplicadas a Jonatan Castellano y José Manuel Urcera le permitieron avanzar hasta la tercera posición. Esa modificación le otorgó el primer lugar de largada en la tercera serie del domingo. Rossi aprovechó la oportunidad, ganó su batería de punta a punta y consiguió el mejor tiempo entre las tres series, lo que le permitió asegurarse la primera posición de salida para la final.
En la carrera decisiva, el conductor del Toyota Camry mantuvo el liderazgo sin mayores inconvenientes y consiguió una victoria fundamental para sus aspiraciones en la Copa de Oro. El triunfo significó su 27º festejo en el Turismo Carretera, una cifra que lo ubicó entre los diez máximos ganadores de la historia de la categoría.
Su anterior victoria había sido el 23 de julio de 2023, durante el Desafío de las Estrellas disputado en San Juan. De esta manera, cortó una racha de tres años, tres meses y 20 días sin triunfos. Además, Rossi cumplió con el requisito reglamentario de ganar al menos una carrera para poder aspirar al campeonato.
Cuándo se corre la última fecha del Turismo Carretera
El campeonato 2026 del Turismo Carretera concluirá el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se disputará el Gran Premio Coronación.
La última competencia tendrá una particularidad importante: otorgará un 50% más de puntaje que una fecha habitual, con un máximo de 70,5 unidades en juego.